Preotul care slujește la capela de la Marius Nasta: “Oricând pot să devin pacient”

Părintele Marius Ciprian Dinu, cel care slujește la capela Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a explicat vineri, la Digi24, cum a fost perioada de pandemie pentru activitatea sa, declarând: “oricând pot să devin pacient covid sau cu alte afecțiuni”.

Institutul Marius Nasta a fost mereu unul dintre spitalele din prima linie a luptei împotriva pandemiei de SARS-CoV-2, tratând o multitudine de cazuri severe.

O altă față bisericească, preotul Constantin Necula, a declarat în Joia Mare că, în acest moment, în care avem multe paciente internate la ATI ar trebui să înțelegem care este sensul postului.

Preotul care slujește la Marius Nasta “Pot să devin în orice moment pacient”

“O parte din timp a trebuit să îmbrac acest combinezon pentru a ajunge la pacienții care suferă de covid și au nevoie de o alinare a durerii sufletești.

În mână am o cutie folosită la sterilizarea bisturielor. Am ales să folosesc aceasta și în ea port sfânta împărtășanie, o trusă adaptată spitalului.

Are avantajul că poate fi sterilizată și am și folosit serviciul de sterilizare al spitalului pentru această “trusă a preotului”.

Există o complementaritate a preoților de spital cu personalul medical din spitale. Oamenii se spovedesc și la medici, iar în această perioadă medicii din păcate nu mai au timp să îi asculte. La preot, la fel, vine pacientul și îmi povestește și de durerile fizice, nu doar de cele spirituale.

A fost un an greu, în care a trebuit să ne adaptăm continuu. Luna martie a anului trecut a fost chiar mai grea, întrucât, în urma faptului că nu am fost destul de pregătit să slujesc afară.

Am avut o răceală, acea răceală s-a transformat în pneumonie, am tratat-o singur, după care a trebuit să o tratez cu un antibiotic mult mai puternic.

Citind despre simptome, am crezut că am Covid și am anunțat la spital, iar doamna doctor a trimis pe cineva să mă testeze. Mă aștept în orice moment să devin pacient Covid sau altceva. La noi la spital sunt tratați pacienți de TBC multidrog rezistent.

Sunt mai puțin de 20 de metri între biserică și secția Covid, iar între biserică și secția TBc MDR poate 30 de metri, aceia vin la biserică, spre deosebire de pacienții covid, care sunt izolați.

Sunt onorat să fiu coleg al medicilor și sunt foarte încântat că îmi pot desfășura activitate în mediul în care nu întâlnesc doar pacienții, ci și aparținătorii și medicii. Sunt foarte mult sprijinit de cei din urmă, îi consider mâinile mele.

De multe ori îmi transmit că au un pacient care mă solicită, îi identifică înaintea mea pe cei care mă solicită, lucru menționat și în procedura spitalului.

Dincolo de această procedură, lucrurile se petrec pentru că este ceva uman și medicii sunt foarte sensibili la suferința spirituală a pacienților și sunt convinși că alinarea vine și din partea preotului.

Omul se liniștește când vede preotul, alții desigur că nefiind creștini practicanți, ci având o credință incipientă, se sperie.

Am avut și reacții rare de acest gen, părinte nu am murit. Preotul nu vine doar să se ocupe de înmormântări, ci și de viață.

Actul cel mai des săvârșit în spital, Sfânta Împărtășanie este evitată, având convingerea că dacă se împărtășesc, vor muri. Chiar dacă ar fi așa, nu este mai liniștitor să știi că ești împreună cu Hristos și treci împreună cu El prin moarte?”, a declarat Marius Ciprian Dinu la Digi24.