Presa din Marea Britanie, în doliu după moartea Reginei: ”Inimile noastre sunt frânte”. Au fost tipărite ediții speciale

Primele pagini din UK deplâng moartea Reginei și transmit un mesaj de regret pentru un suveran iubit de marea majoritate a britanicilor.

, “Inimile noastre sunt frânte”, “Mulţumim” sunt doar câteva dintre titlurile primelor pagini din presa britanică.

“Inimile noastre sunt frânte: pare pur şi simplu de neimaginat. Cea mai înţeleaptă şi neclintită dintre femei, lumina noastră călăuzitoare în cele mai întunecate nopţi, a dispărut”, a scris Daily Mail pe prima pagină.

Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.

— Daily Mail Online (@MailOnline)