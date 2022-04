Președintele Volodimir Zelenski se adresează Parlamentului României. Vor susține discursuri premierul Ciucă și președinții Camerelor

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au anunțat oficial că discursul președintelui ucrainean va avea loc luni, într-o ședință care va începe la ora 19.00. Anunțul a fost făcut în baza unei informări a ambasadei Ucrainei privind disponibilitatea președintelui Zelenski.

Volodimir Zelenski va vorbi 15-20 de minute

După ședința BP-urilor reunite, președintele Senatului, Florin Cîțu, a anunțat programul ședinței de plen, în care intervenția lui Volodimir Zelenski va fi precedată de discursurile președinților Camerelor.

„Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute, şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute”, a declarat Florin Cîțu.

La eveniment a fost invitat și premierul Nicoale Ciucă, Guvernul confirmând apoi prezența acestuia. În consecință, și șeful Executivului va avea o intervenție înainte de discursul lui Zelenski.

Mesajul președintelui va fi transmis prin videoconferință, organizatorii asigurând traducerea simultană a discursului.

Oficialii români au condamnat masacrul de la Bucea

Discursul președintele Ucrainei vine la o zi după ce au apărut informații legată de masacrul comis de trupele rusești în Bucea, unde sute de civili ar fi fost uciși cu sânge rece. de către comunitatea internațională, inclusiv de oficiali români.

„Crimele îngrozitoare comise în Ucraina de soldaţii ruşi trebuie judecate şi pedepsite de justiţia internaţională. Copiii, femeile, civilii abuzaţi şi ucişi cu sânge rece aşteaptă să li se facă dreptate”, a scris premierul Ciucă pe Twitter.

Bogdan Aurescu, ministrul de externe al României, a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre în localitatea Bucea. El a condamnat în mod oficial acest masacru.

„Am condamnat încă odată, ferm crimele comise la Bucea și în alte localități din Ucraina. Este clar că, fără niciun fel de îndoială, că răspunderea aparține Rusiei pentru aceste crime. Ele au fost comise într-o zonă a Ucrainei în momentul în care aceasta era ocupată de către forțele armate ruse”, a declarat Aurescu.

Ministrul a mai adăugat că magistrații Curții Penale Internaționale trebuie să acționeze imediat în cazul violențelor armatei ruse și a cerut trimiterea unor procurori specializați care să investigheze aceste acte.

De asemenea, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a afirmat că masacrul comis la Bucea demonstrează faptul că președintelui Rusiei, Vladimir Putin, poate fi considerat un criminal de război.

Liderul social-democraților a ținut să își arate sprijinul pentru Ucraina și președintele acesteia, argumentând că „vorbim de un preşedinte al unui stat suveran, atacat de către Rusia, în acest moment, unde este un genocid, şi din acest moment, eu nu mai am nicio reţinere să spun că Putin este un criminal de război”.

Crime de război în Ucraina

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anunțat că au fost descoperite cadavrele a 410 civili în teritorii recent eliberate de către armata ucraineană în regiunea Kiev. Dintre acestea, 300 de corpuri au fost înhumate într-o groapă comună la Bucea.

Alte cadavre au fost lăsate pe străzi, iar multe dintre victime au mâinile legate la spate, fapt care arată că este vorba de execuții deliberate la care au recurs soldații ruși din zonă.