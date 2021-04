În această seară, jurații de la „Românii au talent” au avut parte de o adevărată surpriză atunci când au văzut cine a urcat pe scenă. Sora Sienei Vușcan, concurenta are a luat Golden Buzz în ediția de anul trecut, a venit în ediția de astăzi pentru a face senzație.

Anais Vușcan își dorește să fie și ea vedetă în familie și de aceea a ales să vină la show-ul de talente de la Pro TV. Sora ei a primit butonul auriu în ediția din 2020, atunci când i-a uimit pe jurați cu melodia pe care a interpretat-o în chineză.

Anais are șpte ani și a venit la emisiunea de la Pro TV cu un dans cu totul aparte, o parodie a dansului contemporan, așa cum a precizat Andi Moisescu.

Prezență surpriză pe scena Românii au talent. Jurații nu se așteptau la așa ceva

„Sunt Anais Vuşcan şi sunt sora Sienei. O cunoaşteţi pe Siena pentru că aici a venit anul trecut. Am venit la Românii au Talent ca şi eu să devin vedeta familiei, nu doar Siena. Mă enervează că e doar ea. A luat locul doi, nu m-am supărat că a luat locul doi", a declarat Anais.

„Sunt Anais Vuşcan şi sunt sora Sienei. O cunoaşteţi pe Siena pentru că aici a venit anul trecut. Am venit la Românii au Talent ca şi eu să devin vedeta familiei, nu doar Siena. Mă enervează că e doar ea. A luat locul doi, nu m-am supărat că a luat locul doi”, a declarat Anais.

Pasionată de animale, Anais l-a uimit pe Pavel Bartoș atunci când i-a dezvăluit ce planuri de viitor are: „Eu vreau să mă fac călăreaţă, biolog şi dansatoare, îmi plac foarte mult caii şi animalele”, i-a spus fetița.

Chiar dacă Anais nu a reușit să treacă în etapa următoare, aceasta a reușit să-i cucereacă pe jurați cu îndrăzneala și personalitatea ei puternică. Aceștia i-au recomandat să nu se oprească niciodată din dansat. Andi Moisescu este de părere că micuța a parodiat dansul contemporan, iar aceștia au avut un schimb de replici amuzante.

„Florin Călinescu: Ăsta este cel mai nou stil de dans

Anais Vuşcan: Nu, e dans modern

Florin Călinescu: Prea modern pentru noi

Andi Moisescu: Deci nu v-aţi prins ce a dansat ea că mie mi s-a părut că a fost foarte clar. Este un roast la adresa dansului contemporan

Anais Vuşcan: Nu e contemporan şi este dans modern

Andi Moisescu: Eu un roast, o parodie, mi s-a părut că ai parodiat fiecare mişcare”, a fost dialogul dintre ei.

Anais a inventat dansul și nu a studiat niciodată cu ajutorul unui profesor. Smiley i-a spus că o apreciază și că nu sunt importante notele și părerile juraților la vârsta ei.

„Eşti foarte inventivă. Mi se pare că la vârsta ta dansul ar trebui să fie pentru tine şi atât. Nu trebuie să fie pentru note, pentru aprecieri. Dansul trebuie să fie doar o formă de bucurie, de exprimare pentru copii. Eu te apreciez, deşi nu te interesează dacă te apreciez.

Îmi place foarte mult părul tău, îmi place felul tău de a fi şi te încurajez să dansezi în continuare toată viaţa ta, după muzica ta interioară”, i-a transmis cântărețul.

Siena Vușcan, concurenta care a luat locul doi anul trecut

„Mi-a plăcut foarte mult, dar mi-ar fi plăcut mai mult să fiu pe scenă, să văd oameni. Am fost foarte bucuroasă că am putut să iau premiul 2. Am avut toată seara emoții. Am fost foarte bucuroasă că am ajuns atât de sus. Părinții noștri ne încurajează să venim pe scenă și să fim libere”, spunea Siena în ediția din 2020.

Andra a fost cea care a trimis-o în semifinală după ce a apăsat butonul auriu. Talentul fetei a ajutat-o să câștige locul doi, adică un premiu în valoare de 30.000 de euro.