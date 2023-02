Prima animație Disney cu un adolescent gay, criticată dur! ”Nu sunt bune pentru un copil cu un creier impresionabil”

Cel mai recent film animat al lui Walt Disney, Strange World, prezintă primul copil adolescent gay. Personajul este Ethan Clade, cel mai tânăr membru al ilustrei familii Clade – un clan care se mândrește cu exploratori celebri precum bunicul său, Jaeger, piloți de renume – mama sa, Meridian și chiar fermieri destoinici – tatăl său, Searcher. Cel din urmă este descoperitorul recoltei producătoare de energie care alimentează toate dispozitivele lumii prezentate în poveste.

Primul film animat cu un personaj gay, blamat de coach-ul Cerasela Rogen

Animația care poate fi urmărită deja de câteva luni în cinematografe, dar și pe platforma de streeming de la Disney, are unul dintre protagoniști, un adolescent îndrăgostit de un alt băiat. Părinții lui știu despre asta și îl susțin, chiar mai mult, îi dau și sfaturi. Acțiune peliculei nu se concentrează pe faptul că Ethan Clade este gay, dar este adus în discuție că un băiat se poate simți atras sau iubi o altă persoană de același sex. Sunt incluse secvențe în care tânărul flirtează cu un prieten chipeș de la școală, chiar de față cu tatăl, Searcher Clade.

Ethan Clade din Strange World este dublat cu vocea lui Jaboukie Young-White, comic și actor gay, care afirmă despre filmul animat că se bucură de funcția de distrugere a barierelor. ”Mi s-a părut destul de grozav. A fost un lucru frumos să faci parte și ceva ce mi-aș fi dorit să fi putut vedea când aveam acea vârstă”, spune Young-White pentru .

Producția Disney a făcut valuri în toată lumea

De asemenea, și fostul corespondent al Daily Show și-a exprimat părerea despre prima animație care are în prim plan un adolescent gay, spunând că despre Ethan și despre Strange World că: ”Nu este o poveste de tip coming out și nu este el în căutarea acceptării identității sale”. El mai completează: ”Așa este el și nu este subliniat sau făcut să fie o problemă. Este un aspect al lui Ethan și unul dintre multele lucruri care îl fac cine este”.

Co-regizorul Strange World Don Hall, care a condus filmul alături de scenaristul Qui Nguyen, transmite și el că Ethan Clade, cel mai tânăr membru al ilustrei familii Clade: ”A fost întotdeauna o parte din ADN-ul filmului și o parte din cine a fost Ethan. Faptul că este îndrăzneț și puțin impulsiv uneori și neclintit de empatic când vine vorba de fiecare lucru mic, este motivul pentru care devine conștiința de mediu a film. Mesajul de mediu al filmului curge cam prin Ethan”.

Prima animație Disney cu un adolescent gay creează controverse și în România

Animația a stârnit comentari în toate colțurile lumii, iar controversele nu au întârziat să apară și în rândul părinților, după ce . Cum era de așteptat, și în România animația a creat vâlvă. FANATIK a cerut părerea Ceraselei Rogen, specialist în domeniul orientării tinerilor la început de drum, care ne-a dezvăluit părerea personală, privită cumva prin ochii diferitelor vârste.

”Primul lucru pe care vreau să îl precizez este că nu sunt împotrivă, nu am nicio problemă cu ideea că cineva are o orientare sexuală diferită, cu a fi trans sau cu orice altceva un om simte să fie. Dar eu, ca și coach care lucrez cu mintea umană, cred că, așa cum noi interzicem până la 18 ani, aici mă refer la legile României, dar așa este aproximativ în toate țările, să cumperi țigări, alcool, nu ai voie în cluburi, asta pentru că ei au creierul foarte impresionabil până la vârsta majoratului. Așa cred că, hai să zice măcar până la 14-15, clar copilul nu are discernământ.

”Până la 18 ani nu are discernământ”

Orice lege, în orice stat, dacă un copil dă în cap până la 18 ani nu prea răspunde el pentru lucrurile respective. Cumva sunt părinții care își asumă. Atât timp cât, până la 18 ani, nu are discernământ, nu răspunde pentru faptele lui, ce caut eu cu un film de desene animate cu orientare sexuală?

Nu vorbim de un film porno, care oricum este interzis minorilor. Filmele cu violență sunt interzise să fie văzute de copii. De ce aceste lucruri le interzicem?! Nu că ar fi bune sau că ar fi rele, da?! Poate că toate ajută într-un fel sau altul, dar nu sunt bune pentru un copil cu un creier impresionabil. Mai ales ca desene animate”, a declarat, în premieră, Cerasela Rogen.

Cerasela Rogen, revoltată de producția Disney

Cu o experiență foarte vastă în domeniul tinerilor adolescenți, dar și al problemelor cu care se confruntă societatea în ultimii ani, Cerasela Rogen încurajează realizarea unor astfel de filme, dar, susține că acest lucruri trebuie făcut atunci când copiii sunt deja conștienți de viața pe care o duc, de ceea ce îi înconjoară. În acest mod, mesajul transmis poate fi perceput ca atare, și, de asemenea, îi poate fi o lecție de cum să se comporte în mediul în care alege să trăiască.

”Din punctul meu de vedere chiar recomand să se facă filme care să salveze copiii care se sinucid pentru că nu se simt bine în societate pentru că au altă orientare sexuală, dar trebuie le faci pentru cei care sunt adolescenți. Ei, de cele mai multe ori, se zbat în bullying, în a nu-și recunoaște lor, a nu se simți bine în pielea lor, dar, deja au discernământ. Înțeleg deja ce se întâmplă cu ei sexual, ce atracție au și atunci chiar au nevoie de ajutor, de filme pentru adolescenți în care să vadă că este posibil să aibă o altă orientare”, a mai compleat coach-ul.

Specialista explică ce influență are o asemenea animație asupra copiilor: ”Ca și cum îl pui să se uite la un film pentru adulți”

Ea mai explică ce înseamnă a avea această orientare sexuală diferită. ”Asta nu vine dintr-o boală sau din ecuație, asta este o chestie din naștere. Undeva se descarcă ceva, ai mai mulți hormoni feminini sau masculini sau este un dezechilibru chimic. Ideea este că nu vorbim de o boală, nu este ceva de condamnat.

Copilul ăla nu vrea, la 12-13 ani habar nu are de capul lui, dar să se mai uite după același sex? Dar, ce cauți (cu asemenea animații, n. red.) la copii care nici nu știu ce este sexul, care nu știu ce este aia orientare sexuală, să mi-l programezi să afle despre lucruri, ca și cum îl pui să se uite la un film pentru adulți”, mai spune specialista contactată de FANATIK.

Cerasela Rogen: ”Desen animat este egal copil cu o minte neformată”

Punându-se în locul unui copil de șase sau șapte ani, specialista este de părere că ei pot avea capacitatea de a înțelege diferențele de culoare, diversele dizabilități sau boli, pentru că se confruntă cu ele, însă, , micuții nu au mintea formată pentru a putea procesa o informație cu o asemenea greutate.

”Copiilor fă-le (animații, n. red.) despre acceptarea tuturor culorilor, să devină empatici. Pentru copii în cărucior, pentru copii cu varii dizabilități, pentru cei cu sindrom Down. Da, acolo ei înțeleg cumva, se confruntă în clasă, la grădiniță cu aceste lucruri. Dar, sigur nu se confruntă cu (probleme sau situații de, n. red.) orientare sexuală până la 14 ani, cel puțin. Ce cauți cu un film animat?!

Din punctul meu de vedere trimiterile, chiar și două-trei momente, nu fac sens într-o animație pe care copilul o vede ca un desen animat. La adolescenți, la adulți alegi dacă îți place, dacă nu. E treaba ta! Acolo alegi dacă te mai uiți la televizor sau pe youtube, dar ei deja sunt cu un minim de discernământ. Dar, desen animat este egal copil cu o minte neformată, unde îi induc o informație despre orientare sexuală?”, mai spune Cerasela Rogen.

Cum îi explici copilului de cinci sau șase ani noțiunea de ”gay”?

În ceea ce privește modul de a-i explica unui copil ce presupune noțiunea de ”gay”, Cerasela Rogen mărturisește că este ceva aproape imposibil. Și simpla trimitere către sex este foarte greu de povestit în termeni simpli, pentru niște puști are se joacă cu colegii lui și care nu simt atracția sexuală. Sunt concepte despre care ea spune că nu le sunt cunoscute, nu le înțeleg și, evident, nu și le pot însuși.

”La mine au venit copiii de grădiniță și spuneau părintelui – astăzi am învățat despre sex. Mie mi s-a făcut rău, dar a continuat, despre sexul masculin și sexul feminin. Mi-am mai revenit. Copiii la vârsta aceasta, orice le-ai explica nu au cum să înțeleagă mare lucru. Nu înțeleg că nu au cum să aibă atracție sexuală. Ei se joacă băieței cu băieței, fetiță cu fetiță.

Nu au nicio treabă, nu simt nimic, nu știu ce înseamnă. Și atunci nu face sens să dau explicație. Este o provocare imensă ca tu să îi spui că există emoție, că există adulți care sunt altfel. Cum explici asta la un copil de cinci-șase ani care se uită la o astfel de animație. Îi vorbești despre niște concepte despre care el habar nu are, niște valori pe care nici nu le înțelege”, a mai spus Cerasela pentru FANATIK.

”Nu vrea nimeni viața aia unde este jignit”

Specialistul Cerasela Rogen subliniază că părerea este nu este una deloc discriminatorie, din contră, precizează că totul are legătură cu vârsta la care face anumite lucruri pentru copiii pe care îi pregătim pentru societate. Studiile întreprinse și cercetările îndelungi a fac în măsură să își spună părerea, cu atât mai mult cu cât, la cabinet a avut adesea cazuri din care a tras concluzii – nimeni nu vrea să fie pus la zid și jignit, doar pentru că nu este la fel ca ceilalți.

”Eu mă repet, am foarte mulți prieteni cu orientări diferite sexual. Nu am nicio treabă cu ce face un adult în patul lui. Nu e treaba mea! Putem vorbi și de un adult, de un adolescent de 17-18 ani, care, vrea nu vrea… noi nu înțelegem că ei nu vor neapărat această orientare, dar simt asta. Nimeni nu își alege să se uite după un coleg de același sex, dar simte asta și este mai puternic decât el. Nu vrea nimeni viața aia unde este jignit.

Eu îi înțeleg pentru că m-am gândit adesea la sentimentele lor, am studiat acest fenomen. Este vorba de hormoni, de ce simte mama, sunt niște chimii, niște reacții pe care nu le poți controla. Eu înțeleg asta, însă, nu pot înțelege programarea unui copil cu lucruri legate de sex”, mai spune ea.

Care sunt temele pe care specialistul le recomandă în animații?

Revenind la film, coach-ul punctează că empatia este normal să fie dezvoltată, încă din primii ani de viață, dar față de noțiuni ușor de acceptat și înțeles. Dacă vorbim de un animal bolnav, de diferențele de gen, este de părere că ar trebui și mai des împărtășite de distribuțiile animate.

”Sunt de acord că se arată că este un cățeluș cu un defect la picior, o mamă de culoare și tatăl alb, asta pot înțelege. Dezvoltă-i copilului empatia. Dar, acestea sunt lucruri cu care el se confruntă.

El nu are până la 14-15 ani conceptul de atracție. Sunt acord ca lor să le faci filme, dar nu de desene animate. Chiar dacă o să fiu condamnată, sunt de părere că au nevoie de filme pentru a preîntâmpina sinucideri pentru că nu știu cum să le spună părinților adevărul. Asta i-ar ajuta, dar un desen animat nu văd cum să ajute”, a mai spus Cerasela Rogen despe primul film care prezintă un personaj gay.