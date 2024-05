Prima reacție a lui Zeljko Kopic după ce suporterii lui Dinamo i-au cerut demisia: „Nu e felul meu de a vedea viața și fotbalul”

Dinamo București nu trece prin cea mai bună formă în acest sezon și acest lucru s-ar putea dovedi decisiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Băieții lui Zeljko Kopic au reușit doar 2 puncte în ultimele 3 meciuri și se află în acest moment pe locul 15, primul loc care duce direct în liga secundă.

ADVERTISEMENT

Fanii i-au cerut demisia lui Zeljko Kopic după meciul cu Voluntari

și a ratat șansa de-a scăpa de zona roșie a clasamentului din Superliga. Fanii lui Dinamo pare că și-au pierdut răbdarea cu Kopic și i-au cerut demisia la finalul partidei.

Chiar dacă Kopic a revitalizat-o pe Dinamo București,

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat pentru GSP.ro, antrenorul croat a declarat că nu se gândește la demisie și că principala focusare a fanilor trebuie să fie aceea de a sprijini echipa în lupta acestora pentru salvarea de la retrogradare.

„Nu m-am gândit să părăsesc echipa. Nu e felul meu de a vedea viața și fotbalul. Nimic nu mi-a fost dat gratis, am luptat pentru orice și am luptat până la ultima secundă.

ADVERTISEMENT

Cât despre fani, de când am sosit, am arătat respect pentru fiecare dintre ei. În câteva situații am vorbit deschis cu ei despre orice.

Ei știu asta foarte bine. Și voi vorbi din nou, sunt bineveniți oricând vor dori la Săftica, în cantonament. Este clubul lor!

ADVERTISEMENT

Dar nu am nicio intenție de a vorbi într-un mod neavenit, sub impresia unor emoții puternice cum sunt momentele de după meci. Nu vreau asta fiindcă nimic bun nu vine astfel, în asemenea momente”, a declarat Kopic

Kopic a vorbit și despre meciul cu U Cluj: „Nu ne dăm bătuți!”

Antrenorul croat este conștient că Dinamo a irosit multe puncte în finalul partidelor, puncte care se pot dovedi decisive la finalul sezonului, dar nu renunță și speră în continuare să salveze echipa de la retrogradare.

Un prim pas pentru rămânerea în prima divizie din sezonul viitor ar fi victoria în partida cu U Cluj, partidă ce se poate dovedi decisivă pentru salvarea lui Dinamo de la retrogradare.

„Dinamo este un club mare, care vine cu momente frumoase și cu momente dificile. Dacă ne-am putut bucura de momentele când a fost bine, acum trebuie să acceptăm și reversul medaliei, cealaltă latură.

Există diverse emoții, fiecare face față situației în felul său, dar important este să facem totul ca să învingem. Cred în echipa Dinamo!

Din primul moment în care am sosit la acest club, am crezut că putem izbândi, într-un moment în care foarte puțini oameni dădeau vreo șansă, cât de mică, lui Dinamo. Eu cred în Dinamo și-acum!”, a mai declarat Kopic pentru sursa citată.