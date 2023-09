Primarul din Galați cere MApN să înceteze alertarea populației la bombardamente. „Spectacolul ar trebui puțin redus”

Comentând avertizările Ro-Alert transmise populației din județele Galați și Tulcea atunci când armata rusă bombardează porturile ucrainene de la Dunăre, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a spus că aceste alerte nu sunt binevenite întrucât panichează populația din zonă pentru un pericol care nu este iminent.

„Alertele nu sunt deloc binevenite”

„Mi se par aceste alerte că nu sunt deloc binevenite, nu le înțeleg. E ca și cum ai fi în stare de război. Când indici oamenilor să se ducă în adăposturi, dacă mâine poimâine ne aflăm în situație de război, unde vor escalada numărul și nivelul alertelor? E o posibilă detectare, vorbim în permanență, bine că nu ne-am dat seama… ne-au mai traversat câteva, și din Croația, și din Ungaria și nu a mai detectat nimeni nimic”, a declarat, la , Ionuț Pucheanu.

Primarul din Galați nu crede că MApN ar trebui să trezească populația din somn la 12 noaptea cu mesaje Ro-Alert în condițiile în care bombardamentele în Ucraina, în apropierea graniței cu Românie, sunt o chestiune obișnuită de la începutul războiului ruso-ucrainean. Alertele nu ar face decât să creeze o stare de îngrijorare în rândul populației.

„Cu tot respectul pentru armată, dar pentru sănătatea mentală a publicului, a cetățenilor din România și mai ales din această zonă, cred tot acest spectacol la care asistăm ar trebui puțin redus. Sau dacă e ceva mai mult, să ne spună și nouă, să ne pregătim. Ce aș putea eu să le spun cetățenilor? Dormiți în pace, în condițiile în care primăria, primarul și nimeni nu poate controla nivelul asta de mesaje? Nu aș putea nici o secundă să îi îndemn să nu creadă genul acesta de mesaje, dar cred că aici ar trebui reluată o discuție pentru a seta limita minimală pentru care oamenii ar trebui avertizați”, a spus Ionuț Pucheanu.

Întrebat cum a reacționat după mesajul primit vineri noapte prin Ro-Alert, edilul din Galați a spus că nu a făcut decât să-l citească, însă a avertizat că la nivelul oamenilor obișnuiți reacțiile pot fi mult mai serioase întrucât nu au informațiile necesare pentru a distinge între un pericol iminent și unul vag posibil.

Primarul din Galați, sceptic la mesajele Ro-Alert

„Am primit acest , l-am citit, mai mult de atât nu am avut ce face. Nu mi-am luat rucsacul, nu mi-am împachetat familia și am plecat spre munți. Înțeleg asta pentru că am un strop de minimă informație, știu cum funcționează sistemul, dar oamenii de rând nu au nici acea minimă informație pe cât am eu. Acești oameni se panichează. Nu mi se pare deloc corect să îi punem în această situație la 12 noaptea, doar pentru că un băiat care venea după ce și-a cumpărat un burger a văzut ceva pe cer. Dacă se confirmă, armata ar trebui să ia măsurile necesare pentru a nu mai pătrunde genul ăsta de obiecte pe teritoriul României. Oamenii ce să facă? Să ia praștia, cornetele? Mi se pare prea mult”, a declarat primarul din Galați.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, armata rusă a atacat din nou cu drone obiective ucrainene de la Dunăre, indicând o posibilă violare a spațiului aerian românesc, motiv pentru care locuitorii din județele Galați și Tulcea au fost avertizați prin Ro-Alert.

„În urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, Ministerul Apărării Naționale a alertat forțele aflate în Serviciul Poliție Aeriană și a notificat, începând cu ora 22.38, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Galați”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

După încheierea bombardamentelor, echipaje de la ISU, IPJ, Jandarmerie, Armată, Poliţia de Frontieră au început să caute rămășițele unei drone care ar fi putut să cadă la marginea orașului Galați, în cartierul Dimitrie Cantemir, pe baza unui apel primit la 112 prin care o persoană afirma că a auzit o bubuitură puternică în zonă.