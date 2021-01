Primarul PNL din Bragadiru, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

Primarul PNL al orașului Bragadiru a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu exsecutare, sentința fiind definitivă.

Vasile Cimpoeru a fost condamnat într-un dosar care viza eliberarea unor certificate de urbanism, conform Ziare.com.

Cimpoeru este primar în Bragadiru din 2008 și a fost ales în 2020 pe listele PNL. Edilul a fost găsit vinovat pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale și două infracțiuni de complicitate la fals intelectual.

Faptele au fost făcute în perioada 2015-2017, decizia luată de Curtea de Apel București fiind definitivă. Totodată în acest dosar a mai fost condamnat Ion Stanciu la 2 ani cu suspendare și Adrian Sorin Măgureanu la 4 ani de închisoare.

În faza de fond a procesului, Vasile Cimpoeru fusese condamnat la 2 ani și 4 luni inchisoare cu suspendare.

„În temeiul art.38, alin.1, Cod penal, raportat la art.39, alin.1, litera b, Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare, de 2 ani închisoare şi de 2 ani închisoare, astfel că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea, şi anume pedeapsa de 3 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare. În temeiul art.45, alin.3, litera a, Cod penal, stabileşte pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art.66, alin.1, literele a, b şi k, Cod penal, pe durata de 5 ani, care se execută potrivit art.68, alin.1, litera c, Cod penal”, este menționat pe Portal Just.

Conform DC News, faptele de corupție ar avea legătură cu un dezvltator imobiliar din zonă pentru care s-ar fi perceput un anumit comision şi s-ar fi antidatat nişte certificate de urbanism. Dezvoltatorul urma să ridice un bloc mult mai mare decât în documentele depuse la primărie, existând o sumă de bani la mijloc pentru a realiza acest lucru ilegal.

