Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, audiat la poliție. O clădire de apartamente a fost construită cu un etaj în plus față de autorizație

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, audiat la poliție. Ancheta ar viza o clădire cu apartamente care a fost construită cu un etaj în plus față de autorizație. În acest sens au fost efectuate zece percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița.

Mai mulți angajați din cadrul unor instituții ar fi bănuiți că au fost determinați să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil neconform cu autorizaţia de construire. Cei implicați sunt bănuiți de săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz în serviciu. Potrivit e vorba de 12 persoane care vor fi duse la audieri.

a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2 au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, cât şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, la adresele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz în serviciu.

În fapt, la data de 16 noiembrie 2020, comisia de recepţie formată din beneficiarul unui imobil nou construit şi reprezentanţi ai unor instituţii publice ar fi semnat procesul verbal de recepţie la terminarea unor lucrări, prin care se atestă în fals că imobilul nou construit are un regim de înălţime conform autorizaţiei de construcţie emisă”, a transmis Poliţia Capitalei.

din cadrul unor instituții publice să admită înscrierea dreptului de proprietate asupra unui imobil nou construit din București și a unor suprafețe vădit mai mari decât suprafețele prevăzute în autorizația de construire”, a mai transmis Poliția Capitalei.

În acest dosar ar fi implicați inclusiv lucrători ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. Beneficiarul imobilului din Sectorul 2 al Capitalei a construit un etaj în plus și a intabulat o suprafață mai mare a apartamentelor. ”Cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi abuz în serviciu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, au mai transmis procurorii.

Conform Hotnews, printre persoanele audiate se află inclusiv primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu. Potrivit aceleiași surse ar fi vorba de un imobil de apartamente din strada Sachelarie Visarion nr. 55 din Sectorul 2. Blocul are 4 etaje, deși în autorizație erau prevăzute 3.

În urmă cu doar 24 de ore, primarul Mihaiu transmitea locuitorilor din Sectorul 2 că va construi un parc în Cartierul Ion Creangă. ”Sectorul 2, în istoria sa, a fost tranșat – la propriu – între ”băieții deștepți”. Retrocedări dubioase, limite cadastrale exagerate, înstrăinări cu dedicație, concesiuni pe zeci de ani – toate au făcut ca sectorul nostru să aibă mult prea puțin spațiu verde. Niciodată conducerea n-a fost preocupată de cum să protejeze spațiul verde, dimpotrivă. De aceea, azi efortul de a recupera zonele verzi e mult mai mare, dar e o prioritate pentru noi”, a declarat Radu Mihaiu, conform b365.ro.

Totodată, primarul Radu Mihaiu a anunțat că vrea să facă cât mai multe parcuri, iar în acest sens va achiziționa noi terenuri din Sectorul 2, ca să extindă sau întregi parcuri deja existente în Sectorul 2. Totodată, primarul a postat pe Facebook un videoclip în care arată cum va arăta Parcul Moroeni.