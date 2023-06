Primele declarații ale fiicei lui Adrian Minune după ce a devenit mamă: ”Niște emoții pe care nu le-am mai trăit”

este în culmea fericirii! Fiica lui, Adriana l-a făcut bunic pentru a doua oară pe celebrul cântăreț. Tânăra a devenit mamă în urmă cu puțin timp și a vorbit pentru prima dată despre momentele unice prin care a trecut.

Fiica lui Adrian Minune a oferit primele declarații după ce a devenit mamă

Fiica celebrului cântăreț de manele nu își mai încape în piele de fericire. în urmă cu puțin timp. Adriana a adus pe lume pe data de 10 iunie o fetiță. Adriana Simionescu a oferit primele declarații la scurt timp după ce a devenit mama.

„Sunt bine, stau mult cu bebelina, mă obișnuiesc cu ea. Tocmai ce i-am dat să mănânce. Am născut pe data de 10 iunie prin cezariană. A venit pe 10 și are nota 10, desigur. A avut trei kilograme la naștere, exact așa cum trebuie. Am trăit niște emoții pe care nu le-am mai simțit vreodată”, a spus Adriana Simionescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce a spus bunicul, Adrian Minune, după ce a aflat că fiica lui a născut

Fiica lui Adrian Minune a născut prin cezariană și totul a decurs ca la carte. Adriana Simionescu s-a lăsat pe mâinile medicilor de la un spital privat din capitală și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Membrii familiei sale sunt foarte fericiți și abia așteaptă să o cunoască pe micuța nou-născută. Bunicul, Adrian Minune, este și el nerăbdător.

„Suntem foarte fericiți că este perfect sănătoasă. A avut trei kilograme la naștere, exact așa cum trebuie. Toată familia este foarte fericită și abia așteaptă să stea mai mult cu ea. Astăzi o să ne externăm și plecăm acasă”, a spus fiica lui Adrian Minune pentru FANATIK.

Karmen a publicat deja o fotografie emoționantă cu nepoțica ei

Cu toate că Adriana Simionescu nu a publicat încă nicio poză cu micuța nou-născută, sora ei Karmen s-a ocupat de acest aspect. Foarte fericită că a devenit mătușă, Karmen a publicat o poză cu nepoata ei din sala de nașteri. Totuși, vedeta a ales să-i acopere chipul micuței Zenayda cu un sticker. Fotografia a strâns multe reacții în mediul online.

Cum a reacționat Adrian Minune când a aflat că fiica lui îl va face bunic a doua oară

Sarcina mezinei Adriana a venit ca o surpriză pentru toți membrii familiei. Adrian Minune a fost extrem de fericit și emoționat când a aflat că va devenit, din nou, bunic. Întrebat dacă se simte mai bătrân odată cu aflarea acestei vești, manelistul a spus că nici vorbă de așa ceva. Din contră, pentru că va avea mai mulți oameni în casă.

De asemenea, celebrul interpret a mai precizat că fiica lui, Adriana, nu a ținut sarcina secretă. Se pare că totul a fost o surpriză pentru ei, chiar și pentru tânără, căci nu știa că este însărcinată. Și, cu toate că micuța Noa Zenayda nu a fost planificată, a fost așteptată cu sufletul la gură de toți membri familiei.

Când va face fiica lui Adrian Minune botezul și nunta

Adriana Simionescu dezvăluia imediat după ce a aflat că este însărcinată că vrea să facă atât botezul cât și nunta în aceeași zi. Urmează o perioadă de foc pentru artistă și pentru iubitul ei care vor ca în această vară să aibă loc marile evenimente. Adriana a avut grijă și la alimentație pe parcursul sarcinii, tocmai pentru a arăta impecabil în cea mai importantă zi.

Tânăra a luat puține kilograme în plus, așa că, înainte de naștere a realizat o ședință foto incendiară. Și-a lăsat la vedere burtica de gravidă, iar trupul său a fost acoperit doar cu o eșarfă transparentă.