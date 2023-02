Fiica lui Adi Minune, mămică de fetiță. Nașă va fi chiar sora ei, Carmen: ”Mama și tata sunt fericiți”

Adriana Minune a dezvăluit sexul bebelușului în cadrul unui eveniment special organizat în seara zilei de 22 februarie 2023. Vedeta a făcut câteva declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cea mai mare bucurie a vieții sale de până acum.

Fiica lui Adi Minune, party exclusivist alături de întreaga familie

. Cel mai mult își dorește ca fetița ei să fie sănătoasă, înainte de orice altceva. Adriana a dezvăluit, pentru FANATIK, că nașă va fi chiar sora ei mai mare, K .

”Sunt la analize, am 5 luni și jumătate de sarcină și am fost să fac biochimie. O analiză de sânge. Nu am avut nicio problemă pe perioada sarcinii.

Sunt foarte bine, o singură zi m-am simțit rău, dar mâncasem nu tocmai sănătos și probabil de aceea. O să nasc prin cezariană, așa mi-a recomandat medicul”, a declarat Adriana Minune pentru FANATIK.

Fiica lui Adi Minune, Adriana: ”Când ai o fată, parcă ai o slăbiciune”

După ce a descoperit ce sex are pruncul din pântecele ei, Adriana ne-a mărturisit că este foarte încântată că va fi mamă de fetiță. Susține asta pentru că, din experiența ei cu Cati, cea care i-a dat viață, dar și a relațiilor din jur, simte că pentru fată ai mereu o slăbiciune.

”Eu mi-am dorit doar să fie un copil sănătos, bun și cuminte, dar nu neg, sunt foarte fericită că este fată. Asta pentru că văd relația dintre mine și mama, dintre Sofi și Carmen.

De asemenea, dintre mama și bunica mea. Și cumnata mea și soara mea au o comunicare mișto. Văd că fetele sunt cu milă, sunt o binecuvântare. Și băieții sunt la fel, dar când ai o fată, parcă ai o slăbiciune”, ne-a mai spus fata manelistului.

”Tatăl bebelușei plânge de fericire și vorbește cu burtica”

Nu doar ea este emoționată pentru venirea pe lume a fetiței, ci și tatăl micuței: ”Tatăl bebelușei este foarte emoționat, tocmai ce vorbeam cu mama și îi spuneam că plânge de fericire și vorbește cu burtica ca și cum copilul ar fi deja aici. Oricum suntem siguri că ne aude de acolo. Mișcă de fiecare dată când tatăl ei vorbește cu ea.(…)

Cu pregătirile de cameră am așteptat să aflăm sigur ce este. Acum știu și abia aștept să încep. Eu mă gândeam la ceva roz pudră”, ne-a mai zis cântăreața.

Adriana Minune, supravegheată îndeaproape de celebrul manelist și de soția sa: ”Mă ceartă…”

Vestea că Adriana va avea o fetiță a produs o fericire de nedescris în viața lui Adi Minune. Potrivit mărturisirilor pe care ni le-a făcut Adriana, părinții îi oferă deseori sfaturi și sunt ceva mai grijulii cu ea de când e gravidă.

”Mama și tata cred că sunt cei mai fericiți, pentru că știu ce înseamnă să ai două fete în casă. Sunt și ei foarte emoționați pentru mine. Sunt cu sfaturi, sunt mai grijulii. Mă ceartă să mă îmbrac bine. Sunt și ei în al nouălea cer”, ne-a mai povestit Adriana Minune.

Vedeta a vorbit și despre evenimentul în care a dezvăluit că va fi mamă de fată: ”Cred că cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la fiecare invitat în parte, asta însemnând de la fiecare membru din familia mea, a fost mai ales prezența. Știu că toți oamenii care au fost acolo țin într-adevăr la copilul meu și-i vor fi mereu aproape. Ei o vor susține pe Noa”.

Carmen, nașa de botez a micuței Noa Zenayda

Familia și-a dorit să fir unită ca de fiecare dată, așa că, la aflarea sexul micuței nenăscute, Carmen i-a organizat surorii sale o petrecere de zile mari, cu meniuri alese, decoruri de lux și dulciuri care mai de care mai savuroase.

Adriana întrebată fiind dacă s-au gândit la nași pentru micuță, a ținut să puncteze că acest aspect este pus la punct din clipa când a aflat că va deveni mămică, din dorința de a fi liniștită că părinții spirituali o vor iubi ca pe propriul lor copil. Și cum nu o putea pune pe Cati, soția lui Adi Minune, Adriana a decis că sora ei mai mare este cea mai potrivită.

”Carmen, sora mea, va fi nașa fetiței pentru că mi-am dorit să fie cineva care să o iubească din suflet. Cine poate să o iubească mai mult decât mine, mama… și cum nu pot să o pun pe mama, am pus-o pe sora mea pentru că știu că va avea grijă de ea la fel cum ar avea de Sofi”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Adriana.