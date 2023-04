Primele declarații ale nepoatei artistei Elena Merișoreanu despre sarcină: ”M-a certat”! Beatrice se și mărită

Elena Merișoreanu este în culmea fericirii! Nepoata artistei urmează să aducă pe lume primul strănepot din familie, iar celebra ei bunică abia așteaptă să-l cunoască. Beatrice Păun a făcut primele declarații despre sarcină, dar și despre nunta cu alesul inimii sale.

Nepoata artistei Elena Merișoreanu: ”Am fost în Anglia, eram însărcinată, iar ea nu știa nimic”

Elena Merișoreanu a fost însoțită de nepoata sa, Beatrice, în Anglia la câteva spectacole. Acolo, tinerei, care era deja însărcinată în trei luni, i s-a făcut rău, însă a disimulat în fața bunicii sale pentru că voia să fie sigură că sarcina decurge în parametrii optimi.

„Am fost în Anglia cu mamaie la un concert, eram însărcinată și nu i-am spus bunicii. Eu primele trei luni am ținut secretă sarcina față de toată lumea, nimeni nu știa. Am spus că așa este mai bine să țin secret până se dezvoltă sarcina bine și este totul în regulă.

Primele trei luni știu că sunt mai problematice, ar fi putut să nu evolueze sarcina, sau să am alte complicații, așa că am preferat să nu spun nimic” a spus Beatrice, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu, reacție surprinzătoare la adresa nepoatei: „Nu i-a venit să creadă ”

Beatrice Păun susține că i-a fost cu atât mai greu să ascundă sarcina de au copleșit-o la început. Și, cu toate că nu a dorit să spună, Beatrice nu a putut ține multă vreme ascuns secretul. Reacția bunicii sale a fost de surprindere totală.

„Am avut și grețuri, mă tot duceam la baie, mă întorceam. Și mamaie mă tot întreba: „Dar de ce te tot duci la baie?” Îi spuneam că am mâncat ceva care nu mi-a picat bine din mall. La scurt timp după am anunțat-o.

A fost foarte bucuroasă, dar m-a și certat: `Mamaie, cum de nu mi-ai spus mie?!`. Nu i-a venit să creadă. Nici nu se gândea la așa ceva. Era ultimul lucru la care se gândea ea.”, a dezvăluit Beatrice, în exclusivitate, pentru FANATIK

Elena Merișoreanu va deveni pentru prima data străbunică: „Am dat startul”

Cu toate că primele luni de sarcină i-au dat bătăi de cap nepoatei Elenei Merișoreanu, acum tânăra este bine și abia așteaptă să își strângă în brațe nepoțelul. Bunica ei celebră îi este alături trup și suflet și merge cu ea chiar și la ecografii.

“Sarcina decurge bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și eu și bebelușul. La început am avut grețuri și am vomitat, dar din ce mi-a spus medicul este normal, mai ales la începutul sarcinii. Am intrat în șapte luni, vom avea un băiețel. Mamaie este cea mai fericită, abia așteaptă să își vadă nepoțelul.

O să fie cea mai frumoasă străbunică din punctul meu de vedere. Este prima data când devine străbunică, am dat startul. Bunica a venit cu mine și la ecografie. Am avut emoții mari la prima ecografie. Este un sentiment care nu se poate descrie, este superb sentimentul”, a spus Beatrice Păun, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Nepoata Elenei Merișoreanu urmează să facă nunta. Ce nume au ales pentru copil

Astfel, Beatrice care urmează să nască la mijlocul verii, va face și cununia civilă cu alesul inimii sale. Tânăra în vârstă de 27 de ani a povestit cum s-a cunoscut cu cel care îi va deveni soț.

„Eu și iubitul suntem împreună de cinci ani. Ne-am cunoscut la un restaurant, ne-au făcut cunoștință prietenii comuni. El este mai discret și nu prea am vrut să-l expunem publicului pentru că nici el nu își dorește.

Îmi înțelege meseria, înțelege că sunt expusă. Mereu a fost lângă mine. De când sunt însărcinată, îmi face toate poftele. Și bunica mea îl place”, a dezvăluit nepoata Elenei Merișoreanu pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu nu este de acord cu data nunții nepoatei: „Eu nu cred în asta”

„Vom face cununia civilă. Nu am stabilit data, dar trebuie să o facem pentru că vrem să fie înainte de naștere. Am termen pe 11 iulie să nasc. În mai vom face cununia civilă. Mamaie mi-a spus că nu este bine să faci ceremonii religioase în luna mai. Eu nu cred în superstiții, atâta timp cât nu mă duc la biserică nu văd ce ar avea dacă am face cununia în mai. Astea sunt băbisme, nu cred în asta ”, a mai spus Beatrice.

Botezul strănepotului Elenei Merișoreanu va avea loc în toamnă, iar Beatrice și viitorul soț au ales deja numele băiețelului. În plus, copilul va avea și cetățenie americană.„Pe băiețel îl va chema Cristofor Anthony. Nu este un nume comun, ne-am gândit că sună frumos. Am dorit să-i punem acest nume pentru că eu am și cetățenie americană și automat copilașul când se va naște va primi și el dublă cetățenie.

Momentan nu avem planuri de a ne întoarce în America, dar nu se știe ce ne rezervă viitorul”, a mai spus nepoata Elenei Merișoreanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.