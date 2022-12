Primul Crăciun în patru, cu probleme pentru Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia! ”Am sărit și hopul ăsta”

Frumosul cuplu format din Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia ar fi trebuit să se bucure din plin de primele sărbători în formulă completă, de când a veit pe lume și micuța Alegra. Din nefericire, mici probleme medicale le-au dat bătăi de cap, mezina familiei îmbolnăvindu-se.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia, puși la grea încercare chiar în preajma sărbătorilor

Cum nu se putea mai rău, dedicata mămică Alice Cavaleru, în loc să aibă parte de un prim Crăciun memorabil alături de Alegra, a trebuit să facă față unui nou nou hop după ce micuța a făcut febră.

Activă în mediul online, vedeta povestind prin intermediul unei postări pățaniile prin ce a trecut în ultimele zile.

Cu planuri de sărbători, ca mezina familiei să nu fie răpusă de prima ei răceală.

Mămica și-a liniștiti urmăritorii asigurându-i că fetița este bine, însă, au trecut prin trei zile de coșmar.

”Primul Crăciun al Alegrei a venit la pachet cu prima ei gripă: febră, planuri anulate și trei nopți nedormite, dar măcar e fără internare. Acum deja e mult mai bine și cred că pot spune că am sărit și hopul ăsta.

Sper ca 2023 să vină cu sănătate și liniște pentru toată lumea”, a mărturisit Alice Cavaleru, într-o postare de pe Instagram.

Alice Cavaleru: ”Au fost momente grele care au părut o veșnicie”

Din păcate, Alice Cavaleru nu este la prima încercare cu fiica cea mică. În urmă cu aproximativ două luni, Alegra, bebelușul care avea doar o lună de la venirea pe lume, a făcut o infecție pe glanda salivară.

”Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă.

A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară.

Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic. A doua zi, de dimineață, a început tratamentul cu antibiotic. Au fost momente grele care au părut o veșnicie și am simțit că am fost nevoită să mă lupt pentru fiecare clipă din acea noapte”, scria mama copiilor lui Vladimir Drăghia la câteva zile după incident.

”rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge”

Cu o zi înainte de externare, lucrurile nu au fost așa cum sperau, mezina familiei primind un diagnostic și mai grav, septicemie.

”Vladimir venea zilnic cu schimburi pentru noi, mâncare și tot ce aveam nevoie. Am făcut tot posibilul să rămân puternică pentru ea și să nu pierd laptele. Zilele treceau greu, nopțile și mai greu, dar măcar ea se simțea din ce în ce mai bine

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge.

Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei”, a mai povestit Alice Cavaleru pe pagina de Instagram.