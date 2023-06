Primul transfer făcut de Dan Petrescu la Jeonbuk! Jucătorul va ajunge în Coreea de Sud până la finalul săptămânii. Exclusiv

Dan Petrescu a fost prezentat oficial la Jeonbuk și . „Bursucul” nu a plecat cu mâna goală de la CFR Cluj. Din informațiile FANATIK, Nana Boateng (29 de ani), mijlocașul fostei campioane a României, va pleca la echipa lui Dan Petrescu până la finalul săptămânii.

Primul transfer făcut de Dan Petrescu la Jeonbuk! Jucătorul va pleca în Coreea de Sud până la finalul săptămânii

Dan Petrescu și-a fixat obiective mărețe la noua sa echipă alături de care vrea să câștige campionatul și Liga Campionilor. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , ci îl va lua cu el pe Nana Boateng.

ADVERTISEMENT

Cele două părți s-au înțeles, iar CFR Cluj va încasa nu mai puțin de două milioane de euro pentru Nana Boateng. Din informațiile FANATIK, până la sfârșitul săptămânii, jucătorul va pleca în Coreea de Sud. În Asia, mijlocașul ghanez așteaptă banii pentru a primi salariile restante de trei luni la CFR Cluj.

Cotat la 2,2 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, Nana Boateng a fost adus de CFR Cluj în luna septembrie 2021 de la KuPS, din Finlanda. Mijlocașul defensiv, al cărui contract cu CFR Cluj se încheia în vara anului 2024, a adunat 87 de partide în tricoul ardelenilor, în care a marcat 7 goluri și a oferit o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

Ermal Krasniqi ar putea să-l urmeze pe Nana Boateng la echipa lui Dan Petrescu

Neluțu Varga a renunțat la clauza de reziliere de 400.000 de euro pe care Dan Petrescu o avea trecută în contract la CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, „Bursucul” îi dă o mână de ajutor din punct de vedere financiar patronului ardelenilor prin transferul la Jeonbukal lui Nana Boateng, dar mai ales al lui Ermal Krasniqi.

Fotbalistul convocat pentru „dubla” lui Kosovo cu România și Belarus îl va urma pe Dan Petrescu în Coreea de Sud, dacă echipa asiatică va avea rezultate bune sub comanda fostului internațional al României.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Dan Petrescu i-a promis lui Neluțu Varga că va face maximum pentru ca în primele șase luni, Ermal Krasniqi să se alăture antrenorului la Jeonbukîn schimbul a patru milioane de euro.

Dan Petrescu, prima conferință de presă la Jeonbuk

Dan Petrescu s-a instalat deja pe banca celor de la Jeonbuk. Fostul antrenor de la CFR Cluj, care va încasa 1,5 milioane de dolari pe an în Coreea de Sud, a susținut prima conferința de presă în care a explicat motivul pentru care a ales să semneze cu o echipă din K League 1.

ADVERTISEMENT

„Este o onoare pentru mine să mă aflu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt extrem de încântat și fericit să fiu aici. Decizia am luat-o pentru că atunci când am antrenat în China, am jucat în Champions League împotriva lui Jeonbuk, iar în acea perioadă, echipa era foarte bună.

ADVERTISEMENT

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta.

Sunt fericit și nerăbdător pentru această experiență și cred că am ales clubul potrivit, la momentul potrivit pentru mine”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.