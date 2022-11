Prin ce a trecut Emi de la Te cunosc de undeva în anii adolescenței: ”Am tras de mine”

Prin ce a trecut concurentul emisiunii de la Antena 1 în anii adolescenței. Fostul participant de la Asia Express a dezvăluit cu care s-a confruntat în urmă cu ani buni, dar și ce ”remediu” a folosit timp îndelungat.

Ce a pățit Emi de la Te cunosc de undeva în copilărie. Cântărețul a fost diagnosticat cu atacuri de panică

Emi de la Te cunosc de undeva suferă de atacuri de panică încă din copilărie. Cântărețul de la Noaptea Târziu a învățat cum să le facă față, mai ales atunci când stresul și oboseala își pune amprenta asupra organismului.

Vedeta a luat tratament și o perioadă i-a fost foarte bine, însă ulterior simptomele au revenit. Din fericire, artistul încearcă să-și dea singur forță și să fie pozitiv, mai ales că este o boală moștenită de la mama sa.

„Și când nu mai pot, mai pot puțin. Ce să fac? Am tras de mine. Am avut niște atacuri de panică când eram mai mic, am fost și pe tratament, dar nu are treabă asta cu partea de oboseală și clacat din punct de vedere a muncii și oboselii.

Țin minte că fix de majoratul meu m-am apucat să beau două paharele de șampanie și m-am îmbătat, apoi am fost foarte bine 4-5 ani, până am început să fac abuzurile astea de oboseală, de muncă.

Am momente de cele mai multe ori să fac de la oboseală. Am învățat să le controlez cumva. Îmi dau seama de atacuri de panică și încerc să fac tot felul de pași în care să stopez.

N-am ce să repar, eu cred că este genetic de la mama. Așa a fost să fie”, a mărturisit Emi de la Te cunosc de undeva pentru .

Emi și Cuza, colegi în emisiunea Te cunosc de undeva

Emi și Cuza nu sunt doar colegi în trupa Noaptea Târziu, ci și în emisiunea Te cunosc de undeva. Cei doi participă pentru al doilea sezon în aceeași formulă în care au luat parte și la reality show-ul Asia Express, de la .

Artiștii au câștigat marele premiu al sezonului 17 al emisiunii moderate de Pepe și Alina Pușcaș, iar acum dau totul pe scenă la fiecare transformare pe care o realizează.