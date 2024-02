Pro TV i-a salvat cariera! Voia să se lase de meserie, dar a primit șansa vieții: “Tot timpul te temi”

Ultimul sezon din serialul Clanul, difuzat de Pro Tv, este plin de surprize. Și nu doar ca intrigă a sezonului, ci și din partea actorilor, unii dintre ei simțind că producția de la Pro TV le-a oferit șansa necesară pentru a rămâne în domeniu.

Actorul din Clanul care voia să renunțe la carieră

Denis Hanganu îl interpretează pe Tudor Achim în serialul Clanul de la Pro TV. Rol principal, dificil, cu multe subtilități. Doar că, până să obțină rolul din serial, Denis se gândea să renunțe, definitiv, la actorie, Pro TV fiind, practic, ultima șansă pe care și-a mai dat-o.

”Eu am vrut să renunț de două ori, tocmai din cauza unor factori externi (…). De multe ori, în teatru repeți și nu ajungi la o finalitate a spectacolelor, se schimbă directorii de teatre. Trăim într-o vreme în care multe decizii se iau doar din punct de vedere politic, asta e. (…)

E mai importantă cariera sau sustenabilitatea financiară? Sunt decizii grele, dar trebuie să ți le asumi. Am vrut să mă las, pentru că nu îmi doream să stau. A venit pandemia, din 10 spectacole am rămas cu două și eram într-un impas destul de mare, astfel încât trebuia să iau o hotărâre importantă”, spune, conform , Denis Hanganu.

Din fericire însă, nu a renunțat și a și reușit să aibă succes ca actor. Iar acum, chiar dacă deja este la al treilea sezon – ultimul, în teorie – al serialului Pro TV, iar popularitatea e uriașă, să fie confundat cu personajul lui.

”Eu nu cred în asocierea asta, mi-aș dori din tot sufletul meu ca oamenii să mă repereze ca actorul Denis Hanganu. Sunt actor, am o pregătire pentru asta și o spun cu toată asumarea, licență, master și așa mai departe”, a mai spus actorul din Clanul.

Denis Hanganu își găsise deja o altă meserie

Cum pandemia, așa cum a explicat Denis Hanganu, i-a dat mari bătăi de cap când vine vorba de carieră, actorul își găsise deja domeniul în care să se reprofileze. Iar alegerea lui pare surprinzătoare. Mai exact, .

”Mi-am luat acreditare pentru zona de testing, în IT, am terminat mate-info intensiv. Și eram foarte hotărât să mă las, doar că a venit castingul la Clanul, am dat. Au fost foarte mulți actori buni, talentați!”, spune, conform sursei citate, Denis Hanganu.

În altă ordine de idei, Denis Hanganu recunoaște că munca pe care a făcut-o pentru Clanul este una deosebită. Și că, într-un fel, regretă că serialul se oprește la cel de-al patrulea sezon.

”Este un sezon special chiar și pentru actori și, implicit, pentru întreaga echipă. Toată munca titanică, toată dedicarea, construcția personajelor și universul „Clanul” se termină odată cu ultima zi de difuzare. Vor curge multe lacrimi, vă spun cu certitudine. Pentru mine e cel mai frumos proiect”, spune Denis Hanganu.