Proaspăt întors din luna din miere, Valentin Sanfira a apărut fără verighetă pe deget la TV. Cum a reacționat Codruța Sanfira

Codruța și Valentin Sanfira s-au întors din luna de miere de vis petrecută în Maldive și Singapore. Au povestit experiența în emisiunea lui Cătălin Măruță, însă un detaliu i-a atras prezentatorului atenția, artistul nu avea verigheta pe deget.

Pe 15 octombrie, după mult timp în care au tot amânat din caua pandemiei, . După petrecerea de pomină la care toți invitații s-au distrat de minune, după cum chiar ei au dezvăluit, a urmat luna de miere.

Proaspeții căsătoriți au fost șapte zile în Maldive și cinci în Singapore. Au petrecut momente de vis în vacanță, iar pe rețelele sociale au distribuit mai multe imagini,

Despre călătoria lor, cei doi au vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță, însă înainte de a ajunge la amintiri, prezentatorul a observat faptul că artistul nu avea verigheta pe deget.

„Foarte bine că m-ai întrebat, asta îi spuneam. Mi-am uitat-o acasă. Am făcut duș și m-am grăbit. Eu am fost prin magazine să cumpăr niște gresie, nu te mint. Întotdeauna o dau jos, dar o aduc, e frumoasă. Am făcut poze cu ele, deci lumea știe că le avem”, a explicat Valentin Sanfira.

Codruța Sanfira nu s-a supărat, din contră, a susținut că este firesc să mai uite, dar asta nu înseamnă că între ei există vreo problemă.

„N-am fost eu lângă el. Eu am fost să mă aranjez și el a fost singurel. Se întâmplă, până se obișnuiește puțin, își intră în ritm”, a glumit Codruța Sanfira.

Valentin Sanfira, gata să renunțe la tot și să se mute în Maldive

Valentin Sanfira a dezvăluit că s-a îndrăgostit de Maldive, de unde s-a întors și cu câteva kilograme în plus. Mai mult, chiar le-a propus proprietarilor locației în care au fost cazați că dacă sunt dispuși să-i ofere un loc un acoperiș deasupra capului și mâncare, este dispus să renunțe la carieră și tot ce are în țară, pentru a se mura definitiv.

„În Maldive a fost superb. Eu m-am îngrășat vreo patru kilograme. Eu nu știu engleză. Le-am spus cu mâinile că dacă îmi dau mâncare și cazare acolo, eu renunț la tot ce am în țară și rămân acolo pe viață. Și să muncesc, să mă pună la grădină. Totul era ca-n rai”, a precizat Valentin Sanfira.

Cu sinceritatea care îl caracterizează, Valentin Sanfira a dat totul din casă, spre neplăcerea soției lui. Cântărețul de muzică populară a spus că a practicat nudismul în fiecare dimineață.

„Am avut căsuță din asta pe lac. Eu n-am fost la nudiști în viața mea, dar acolo, dacă eram singuri, am stat și eu și m-am bronzat pe toate părțile. La un moment dat, a apărut un vecin, unul mai bătrânel. Eu eram dezbrăcat în apă”, a povestit artistul.

Distracția a ținut până când lângă ei s-a mai cazat cineva. Atunci când și-a dat seama că e privit, Valentina Sanfira a rugat-o pe Codruța să-i aducă hainele, pentru a ieși din apă. La rândul său, aceasta s-a amuzat și a întârziat puțin, în mod intenționat.

Codruța și Valentin Sanfira, la jocuri de noroc în Singapore

Valentin Sanfira a mărturisit că el și soția lui au decis să repete experiența de cel puțin două ori pe an și să se bucure, cumva, de tot ceea ce acumulează prin muncă.

„Noi doi am fost în toată țara și am văzut-o în lung în lat, dar trebuie în viață să ai amintiri. De acum, muncim la nunți, la evenimente și 2-3 vacanțe pe an”, a declarat Valentin Sanfira.

Dacă în Maldive spune spune că s-a simțit extraordinar, deși, inițial, nu a fost încântat de înfățișarea gazdelor, în Singapore, Valentin Sanfira și Codruța au fost la cazino.

„În Singapore am stat într-un hotel cât Târgu Jiul meu. Vrei să-i spun că am fost la cazinou, la păcănele? Am câștigat 700 de dolari din ăia singaporezi.

Eu în Maldive, m-am simțit atât de bine. Prima dată, să fiu sincer. Eu nu sunt nici rasist, în niciun fel. Mi s-au părut așa urâți, negri așa și mici, ăia care ne-au primit, după aia m-am obișnuit cu ei. Eu obișnuit cu europenii noștri…”, a spus Valentin Sanfira.

Printre altele, artistul a recunoscut și că, la o petrecere de Halloween, a observat că mai mulți bărbați îi admirau soția. De asemenea, într-o seară de karaoke, cântărețul de muzică populară a întreținut atmosfera și a cântat Constantine, Constantine.