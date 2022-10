Probleme de memorie pentru președintele SUA. Joe Biden a uitat cum a murit fiul său Beau Biden: ”Și-a pierdut viața în Irak”

Joe Biden s-a descris în mod incorect ca fiind tatăl unui bărbat care ”și-a pierdut viața în Irak” la un discurs susținut miercuri în Colorado.

Joe Biden, discurs confuz despre moartea fiului său

Vorbind în apropierea orașului Vail, Biden a desemnat Camp Hale, un loc de 436 de mile pătrate unde Divizia a 10-a Munte a fost antrenată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca monument național.

ADVERTISEMENT

Biden a salutat curajul Diviziei a 10-a Munte în lupta din Italia, înainte de a susține că și-a

”Spun asta ca tată al unui bărbat care a câștigat Steaua de Bronz pentru servicii remarcabile și și-a pierdut viața în Irak”, a spus Biden. Beau Biden a murit de cancer la creier în 2015.

ADVERTISEMENT

Beau Biden, fiul cel mare al președintelui, a servit în Irak la Garda Națională a Armatei Delaware în perioada 2008-2009, unde a primit Steaua de Bronz pentru serviciul său.

După moartea sa în 2015, Beau Biden a fost distins postum cu Delaware Conspicuous Service Cross, prezentată pentru ”eroism, serviciu merituos și realizare remarcabilă”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Beau Biden a murit de cancer la creier pe 30 mai 2015, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, Maryland, și nu în ​​Irak, conform

Fiul vicepreședintelui de atunci, care era și procuror general din Delaware, avea 46 de ani când a murit.

ADVERTISEMENT

În 2016, Joe Biden a sugerat că cancerul lui la care a fost expus în timpul serviciului militar în Irak, iar observația sa din Colorado ar fi putut fi o referire la acest lucru.

ADVERTISEMENT

Potrivit The New York Times, Biden, vorbind într-o sală de conferințe a Congresului, a spus că a fost „uluit” după ce a citit un capitol despre moartea fiului său din cartea lui Joseph Hickman The Burn Pits: The Poisoning of America’s Soldiers. Viitorul președinte ar fi spus în acel moment: ”Băieți, voi fi cea mai mare durere în gât cât voi trăi”.

Joe Biden nu este la prima confuzie de acest gen, președintele SUA întrebând în urmă cu câteva săptămâni unde e ”Jackie”, nimeni alta decât Jackie Walorski, fostă membră a Camerei Reprezentanților, decedată în urmă cu mai multe luni.