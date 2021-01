Probleme de sănătate pentru Minodora. Cântăreața a fost operată de urgență

Minodora a ajuns din nou pe mâna medicilor după ce în ultima perioadă problemele sale de sănătate se rezolvaseră. Cântăreața a suferit o intervenție chirurgicală de urgență, precizând care este starea sa în momentul de față.

Artista le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut nevoie de o operație pentru a-și continua cursul normal al vieții. Vedeta a ținut să le mulțumească internauților, precizând că deja a fost externată și se recuperează acasă.

Frumoasa șatenă este foarte optimistă în privința sănătății sale, declarând că este puternică. Minodora se concentrează pe proiectele profesionale, dezvăluind cu această ocazie că are foarte multe piese de lansat în următoarea perioadă.

Minodora, din nou pe mâna medicilor. Care este starea de sănătate a artistei

Minodora se simte excelent de când a ieșit din spital, relatând în mediul online că intervenția chirurgicală a decurs foarte bine. Îndrăgita artistă de muzică de petrecere știe că nu este ușoară recuperarea, însă are încredere în forțele proprii.

„Iubiților, mulțumesc din suflet pentru grijă! Sunt bine după intervenția chirurgicală pe care am avut-o!!! Sunt acasă, este totul ok, nu este ușor însă sunt puternică, nu mor caii când vor câinii. Nu ne lăsăm cu una cu două”, a scris artista pe Facebook.

Cântăreața este mult mai atentă la sănătatea sa și la felul în care arată, mai ales de când a dat jos kilogramele în plus. Vedeta a reușit să slăbească datorită unei diete, dar și unor picături „minune” despre care a vorbit în mai multe interviuri.

„M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal.

Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat. Acum, de mai bine de un an de zile, sunt atentă la ce mănânc.

Mănânc mai puțin și mă ajută niște picături aduse din străinătate care taie pofta de mâncare. Eu am făcut două luni de zile masaj și intenționez să intru ca lumea la sport”, a povestit Minodora într-un articol pentru revista VIVA!.

