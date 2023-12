Probleme la Antena 1! După circul Chefi la Cuțite, încă o emisiune e în pauză

După scandalul Chefi la Cuțite, la Antena 1, printre producțiile făcute de Mona Segal pare să fie mare agitație. Ba chiar, din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că o emisiune îndrăgită este pe punctul să ”dispară” de pe post.

Ce emisiune este în pericol să dispară de pe post?

Din informațiile FANATIK, în acest moment, cei care lucrează pentru emisiunea Prețul cel bun. Show-ul, prezentat de Liviu Vârciu și de Andrei Ștefănescu, asistați de Black Matias, Iuliana Luciu și Irisha, este, pare-se, tras pe linie moartă. Întrerupt încă de pe 20 noiembrie, situația producției făcute de Mona Segal este foarte incertă.

Mai exact, susțin oamenii din producția emisiunii de la Antena 1, încă nu a fost făcut niciun anunț cu privire la revenirea lor în studiouri. Sau pe micile ecrane. Iar cum, inițial, se credea că vor reveni de la începutul lunii ianuarie, lucrurile nu mai sunt prea clare, acum.

Cei responsabili nu au comunicat nimic echipei de producție, iar angajații încep deja să se teamă că de la începutul anului viitor vor fi șomeri. ”Nu ne-au zis când și dacă mai filmăm. Se presupunea că din ianuarie ne întoarcem, dar nu se mai știe nimic”, susțin oamenii de la producția emisiunii Prețul cel bun.

Schimbări mari la Antena 1

Antena 1 trece printr-o toamnă și o iarnă foarte agitată. După ce Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au refuzat să se întoarcă la filmările Chefi la Cuțite, Antena 1 a transmis că se desparte de ei.

Timp de câteva luni, Mona Segal, producătoarea show-ului, a tot căutat înlocuitori. Iar asta înseamnă că i-ar fi mai dificil să revină pe micile ecrane prea curând cu emisiunea Chefi la Cuțite.

Într-un final totuși, Antena 1 a găsit patru chefi care să-i înlocuiască cele trei vedete ale show-ului culinar. Cei patru, , Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner, au început deja filmările pentru emisunea care, probabil, va apărea din primăvară pe post.

”Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia, când aveam 5 ani, cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante.

Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, spunea Abou Zaki pe când concura la Chefi la Cuțite. Ștefan Popescu, fostă vedetă a Pro TV, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner sunt, la rândul lor, celebri în lumea gastronomiei.

Cătălin Scărlătescu a lansat o carte de bucate

Între timp, Cătălin Scărlătescu și-a lansat o carte. Alături de el i-au fost și Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. De asemenea, și o serie de pachete pentru cei cu dare de mână și care vor să se bucure de bucatele tradiționale în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Mona Segall este producătoarea a unor emisiuni care aduc audiențe uriașe pentru Antena 1. Vedeta este cea din spatele Chefi la cuțite, America Express și Prețul cel bun. Lucrează în domeniul televiziunii de la 19 ani și a trecut și pe la Pro TV, ani buni.