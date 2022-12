Probleme mari pentru Codin Maticiuc. Actorul își va petrece sărbătorile în spital, alături de copiii săi

Doar o zi ne mai desparte de Crăciun. Dacă unii îl așteaptă deja cu nerăbdare pe Moș Crăciun sau sunt în toi cu pregătirile pentru masa de sărbători, iată că actorul Codin Maticiuc nu poate spune același lucru.

Probleme mari pentru Codin Maticiuc chiar la final de an

În acest an, Codin Maticiuc va petrece cel mai probabil Crăciunul în spital, în condițiile în care copiii săi se confruntă cu probleme de sănătate.

Iar asta nu este singura problemă care i-a dat mari bătăi actorului la final de an. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Codin Maticiuc le-a dezvăluit urmăritorilor săi că luna decembrie a fost una extrem de dificilă pentru el.

Pe lângă proiectele în care este implicat și filmările la care a fost nevoit să participe, , dar și proiectul Miami Bitch 2, acum noi probleme au apărut.

Cei trei copiii ai săi, au ajuns la spital, iar situația pare a fi destul de gravă. Actorul spune că deși în primă fază se gândea că este vorba despre o simplă viroză, în realitate, lucrurile sunt și mai complicate.

Doi dintre cei trei copii au COVID-19

Doi dintre cei trei copii au fost infectați cu noul coronavirus. De cealaltă parte, cel de-al treilea copil are gripă, așa că actorul este nevoit să se plimbe prin spital, chiar de sărbători.

“Al meu decembrie nu a fost deloc ușor. Cei trei copii s-au îmbolnăvit: doi de covid și unul de gripă, de am stat să îi feresc unul de altul prin casă, dacă vă vine să credeți.”, a scris Codin Maticiuc, pe pagina oficială de Facebook.

Amintim că faimosul actor are o familie desalt de numeroasă. Acesta are două fetițe cu Ana Pandeli, și de asemenea, mai are și un băiețel al acesteia, din prima căsnicie.