Probleme mari pentru Dinamo! De ce riscă depunctarea în Liga 1: “Am ajuns la TAS, ne judecăm şi acum”

Dinamo a depășit problemele sportive cu care s-a confruntat în ultimele luni, dar clubul este implicat într-un proces cu un fost jucător la capătul căruia roș-albii ar putea fi depunctați.

Oficialii din Ștefan cel Mare sunt acuzați că ar fi falsificat semnătura unui fotbalist care a avut o experiență meteorică la Dinamo, tocmai în 2019.

Jordan Mustoe, singurul englez din istoria echipei pregătite acum de Dusan Uhrin, a dat în judecată clubul pentru că i-a reziliat contractul. Dacă judecătorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv îi vor da dreptate, acesta va obține despăgubiri financiare, iar echipa ar putea pierde puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării.

Cum s-a ajuns în situaţia ca Dinamo să rişte depunctarea

În ianuarie 2019, Jordan Mustoe ajungea la Dinamo prin intermediul agentelor Laurette Nogo și Luana Rednic, aceasta din urmă fiica antrenorului de atunci al ”câinilor”, Mircea Rednic.

Primul englez din istoria echipei din Ștefan cel Mare a semnat un contract valabil pentru cinci luni cu opțiune de prelungire până în 2020. A apucat să joace doar trei partide, după care oficialii clubului au decis să-i rezilieze contractul. Două luni și jumătate a durat aventura englezului în Ștefan cel Mare.

Fotbalistul susține că nu a semnat rezilierea și a solicitat 20.000 de euro, adică plata salariilor pentru cele cinci luni de angajament, pentru a încheia amiabil înțelegerea cu Dinamo. Cum cele două părți nu au ajuns la un acord, Mustoe și impresara Laurette Nogo au apelat la TAS pentru a soluționa conflictul.

“Am colaborat cu Dinamo și, de fiecare dată când colaborez cu ei, apar problemele. Am semnat cu Jordan Mustoe în 2019. Am plecat cu el tot în scandal, am ajuns la TAS. Ne judecăm și acum. În două sau trei săptămâni cred că se va da decizia finală. Am avut conferința video cu TAS acum o lună sau acum trei săptămâni și urmează decizia finală. Bănuiesc că, dacă vom câștiga noi, Dinamo riscă depunctarea în cazul în care nu se plătește”, a spus Laurette Nogo, pentru GSP.

Agentul lui Jordan Mustoe aduce acuzații grave clubului Dinamo

Laurette Nogo, impresarul care reprezintă interesele fotbalistului englez, îi acuză pe oficialii dinamoviști că ar fi falsificat semnăturile mai multor jucători, între care și cea a clientului ei.

Dat afară de Dinamo, Jordan Mustoe a stat pe bară până în toamna anului 2019 când a semnat cu Al-Nasr, în Oman, unde a evoluat până la începutul acestui an când a semnat cu gruparea din liga a treia belgiană Patro Eisden.

”Dacă stăm să ne gândim, cam toate cluburile procedează așa când vor să dea un jucător afară. Falsificarea semnăturii e ceva nou în campionatul românesc, numai Dinamo putea să facă așa ceva. Mustoe nu e singurul care a avut asemenea probleme cu ei. A mai fost și alt jucător, Teddy Mezague, și el a avut aceeași problemă cu Dinamo”, a mai adăugat dezvăluit Laurette Nogo.