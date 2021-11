Probleme medicale grave pentru Gheorghe Nichita. Fostul edil al Iașului a suferit o intervenţie chirurgicală

Gherghe Nichita, fostul edil al Iașiului, în vârstă de 65 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală: i-a fost montat un stent pe un vas de sânge. Aceasta a fost realizată într-o clinică din București luni.

De câțiva ani de zile, după ce a fost cercetat în dosarul Adina Samson și în cel referitor la gestionarea sistemului de management al traficului din oraș, fostul primar al Iașiului are probleme grave medicale.

Gheorghe Nichita, eliberat în urmă cu doar câteva zile din Penitenciarul Botoșani, a sosit la București pentru a-i fi montat un stent la inimă.

„Este o poveste care a început de mai demult, de câţiva ani. Am ajuns la Bucureşti, unde m-am simţit destul de rău. Am făcut o serie de controale şi mi s-a recomandat rapid să fac această intervenţie. Mi-au pus un stent pe vasele de sânge. Erau înfundate şi oboseam des şi foarte tare. De când au şi început necazurile mele m-am ales cu această problemă”, declară fostul edil pentru prima oară după intervenția chirurgicală.

„De altfel, când am ieşit de la Rahova am avut primele probleme. Până în 2015 nu m-am simţit aşa, dar în câţiva ani s-au acuzatizat. Am simţit şi la Botoşani că nu este totul bine, am făcut o serie de controale, dar acolo nu aveau ce să îmi facă. Mulţumesc lui Dumnezeu că totul este acum bine”, a mai menționat Gheorghe Nichita, scrie .

Ce acuzații i se aduc lui Gheorghe Nichitat?

Fostul primar social-democrat al Iașului a fost pus în arest pe o perioadă de cinci ani, în august 2020, . Concret, este vorba despre proiectul european “Sistemul de management al traficului în municipiul Iași”.

Mita de 10% reprezenta suma de bani obținută în urma unui proiect de 70 de milioane de lei din fonduri europene. Acest contract a avut ca obiect un parteneriat cu Tiberiu Urdăreanu, afacerist și patron al companiei UTI Group.

Nu a scăpat și acesta de justiție, fiind condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. De altfel, acestuia i s-au confiscat 1,2 milioane de lei.

Concomitent, magistrații au instituit un sechestru de 2,4 milioane de lei pe conturile afaceristului Gabriel Mardarasevici și de 1,2 milioane de lei pe cele ale lui Urdăreanu.

Într-un alt dosar, Gheorghe Nichita mai este condamnat la cinci ani de închisoare, hotărârea nefiind definitivă.

Edilul ar fi profitat și de anumite reduceri de preț la un hotel de lux din București și de sejururi în China. Conform procurorilor, suma și .