Probleme pe Facebook. Ce s-a întâmplat cu platforma de Messenger? Milioane de români afectați

Românii conectați la Facebook s-au trezit joi, 25 februarie, în imposibilitatea de a comunica pe messenger. Acest lucru a adus la complicații serioase în condițiile în care platforma de socializare este utilizată în scop recreativ, dar și pentru muncă.

Probleme mari au fost semnalate încă de la ora 17:00 și în Marea Britanie. Peste 4000 de persoane pe minut au făcut reclamații în Regatul Unit cu privire la situația neplăcută creată pe rețeaua de socializare.

În aceeași zi în care românii au rămas fără Messenger, Diana Șoșoacă s-a trezit cu contul blocat de Facebook. Fostul senator AUR a primit ”tratamentul” aplicat și fostului președinte al SUA.

Probleme cu Facebook Messenger. Platforma a picat în Marea Britanie și în alte țări din Europa

„Mă uitam că numai eu și cu domnul președinte al Statelor Unite, Trump, mai suntem blocați pentru atitudinile noastre”, a transmis Șoșoacă.

Mii de utilizatori frustrați de Facebook Messenger au rămas în imposibilitatea de a accesa serviciul de chat extrem de popular. Utilizatorii nu au putut comunica cu prietenii sau familia, nu au putut recepționa apeluri video sau trimite fotografii și GIF-uri.

Facebook nu a comentat despre problemele apărute, care par să aibă un impact atât asupra utilizatorilor la nivel național, cât și asupra Europei continentale, așa că nu este clar exact ce se află în spatele acestei situații, a transmis Express.co.uk.

4000 de utilizatori pe minut au făcut reclamații în Regatul Unit

Potrivit serviciului independent DownDetector, care urmărește problemele legate de serviciile web pe baza rapoartelor din rețelele de socializare, aproximativ 4.000 de utilizatori Messenger au raportat probleme cu aplicația în fiecare minut. Folosind datele de geolocalizare incluse în tweets, DownDetector este capabil să afle de unde provin majoritatea reclamațiilor. Ele au fost depistate în special în orașele mari.

Diana Șoșoacă s-a trezit cu contul blocat. Nu mai poate trimite mesaje

Fosta senatoare AUR, o persoană extrem de activă în mediul online, s-a trezit că nu mai poate posta pe pagina de Facebook. În cursul acestei zile, rețeaua de socializare i-a aplicat o interdicție pe cont pentru o perioadă de 30 de zile.

”De dimineață (n.r. am aflat). Mă uitam că numai eu și cu domnul președinte al Statelor Unite, Trump, mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal.

Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de râd și curcile pe care le crește, având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil pe Facebook. Am reclamat-o, eu reclam toate postările care sunt cu un limbaj colocvial.

Toate răspunsurile Facebook spun că nu încalcă standardele comunității. Inclusiv injurii inimaginabile, nici măcar pe stadion nu auzi așa ceva, iar Facebook le consideră ca fiind în standardele comunității”, a spus Șoșoacă la România TV.

Șoșoacă și Trump s-au „împrietenit” pe Facebook

Donald Trump s-a trezit într-o situație similară de mai multe ori de-a lungul mandatului său la Casa Alba. Platforme importante, precum Twitter, Facebook și YouTube, l-au cenzurat pe Donald Trump după mesajul trimis de acesta în timpul incidentelor de la Capitoliul din Washington.

Twitter și Facebook au retras mesajul video al preşedintelui. Compania lui Mark Zuckerberg a anunțat chiar că Donald Trump nu va putea posta nimic timp de 24 de ore. Contul de Instagram a fost de asemenea blocat.

Facebook a luat o serie de măsuri la acea vreme, inclusiv decizia fără precedent de a elimina o postare făcută de fostul președinte al Americii.