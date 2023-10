Probleme pentru românii cu conturi la Raiffeisen. Aplicația și site-ul pentru tranzacții, nefuncționale pentru mai multe ore

Au fost probleme la una dintre cele mai mari bănci din România. Clienții Raiffeisen Bank au reclamat o situație tehnică ce nu le-a permis să facă transferuri din aplicație sau de pe site-ul web.

Jurnalistul Cătălin Striblea: ”Sunt convins că e ceva major”

Problema a fost sesizată și de , care a scris pe contul de social media că este cea mai lungă perioadă de nefuncționalitate pe care o întâmpină la Raiffeisen în ultimii 20 de ani.

”Sunt convins că e ceva major și că oamenii lucrează să repare ce s-a întâmplat acolo. Cardurile merg și se pot face cumpărături, deci nu e dramă. Dar…

Pe site nu scrie nimic la vedere. Am dat search cu Google și este ceva, undeva în site. Pe Facebook au scris acum două ore că o să fie bine. La telefon îți răspunde un operator și nici nu am așteptat foarte mult. Operatorul cu care am vorbit la prânz a fost sincer: “Nu știu când se repară. Poate pe la 17.”

De ce scriu asta?

Pentru că bănuiesc că defecțiunea asta afectează câteva sute de mii de oameni măcar, iar în presă știrea pare absentă ori am eu dificultăți în a o găsi”, a scris Cătălin Striblea pe Facebook.

Raiffeisen Bank a anunțat că are probleme destul de târziu

Până la urmă, , cu un mesaj în care compania își cerea scuze clienților afectați.

”Astăzi, 29.10 2023, echipa Raiffeisen Bank România a înregistrat o problemă tehnică care a afectat funcționarea aplicației Smart Mobile, a plăților online cu autorizare biometrică, depunerilor de numerar la MFM și a website-ului raiffeisen.ro.

Echipa tehnică lucrează pentru remedierea situației, estimăm că, în cel mai scurt timp posibil, toate serviciile redevin funcționale.

Toate celelalte servicii ale băncii sunt funcționale:

• tranzacțiile online cu autorizare prin SMS și PIN

• tranzacții la comercianți (POS) cu cardul de debit;

• tranzacții la comercianți (POS) cu cardul de credit;

• tranzacții la bancomate (ATM) cu cardul de debit;

• tranzacții la bancomate (ATM) cu cardul de credit;

• Call Center *2000”.

Situația nu s-a remediat nici seara, deși pe websiste-ul băncii era anunțată ora 22:00 ca estimare a remedierii. La 22:30, accesul pe platforma Raiffeisen Online era restricționat, în continuare.