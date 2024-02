Probleme pentru un actor din Las Fierbinți. Ce a pățit celebrul Rață. „Am început să plâng”

Actorii din serialul Las Fierbinți ascund dureri pe care fanii lor nu le știu. Dincolo de personajele prin care stârnesc umorul celor de acasă, ei avut parte de trăiri dificile în viața reală. O recunoaște și cel cunoscut drept ”Rață”. Prin ce suferință a trecut actorul Marius Malu Chivu.

”Rață” din Las Fierbinți s-a confruntat cu momente dramatice în trecut

Marius Chivu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țară. A debutat în domeniu în anul 2001, prin apariția în filmul ”The Elite”, iar de atunci a prins roluri în peste 20 de filme și seriale. Totuși, abia după o bună perioadă avea să cunoască adevărata celebritate.

. Invitat la un moment dat în podcastul colegului său de breaslă, Mihai Bobonete, Marius Chivu și-a deschis sufletul și a detaliat cum a ajuns să meargă la psiholog și la psihiatru.

Se întâmpla după ce a divorțat de soția sa, Dana, alături de care are o fiică pe nume Sofia. Actorul a spus că nu și-a dat seama pe moment cât de mult îl va afecta această despărțire. Treptat, s-a afundat într-o tristețe profundă și a slăbit enorm.

”Nicu Rață” din Las Fierbinți, afectat de divorțul de soție

Marius Chivu a rememorat clipele când plângea foarte des și nu înțelegea de ce ajunsese într-o astfel de stare. A apelat la ajutorul specialiștilor, inclusiv la al unui medic psihiatru, dar în zadar. Ba chiar s-a și certat cu un astfel de doctor. În cele din urmă, a dat ascultare sfaturilor și a descoperit că

“Am avut o perioadă în care am slăbit vreo foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… Alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic.

Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 lei pe şedinţă. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj”, a detaliat actorul în podcastul în urmă cu doi ani.

Actorul nu a mers la înmormântarea tatălui. Din ce motiv

O altă dramă l-a lovit pe Marius Chivu în pandemie. Din cauză că avea coronavirus, nu a fost lăsat de legislația în vigoare să meargă la înmormântarea tatălui său. Acest episod l-a durut atât de mult, încât s-a mâniat pe Dumnezeu și și-a mai pierdut din credință.

”Păi ce credinţă, măi Bobo, după trei decese, dintre care unul tata?! Nici măcar nu am putut merge la înmormântare, pentru că aveam Covid. Asta-i viaţa, karma… Nu avem ce să-i facem! Nu avem happy end. Eu am crezut dintotdeauna în Dumnezeu, dar acum am început discuţiile cu El”, a mai mărturisit actorul.