Probleme tehnice la avionul lui Mircea Geoană. Secretarul adjunct al NATO a ratat forumul de securitate de la București

Demnitarul a fost reținut la sol, la Bruxelles, după ce avionul care trebuia să-l aducă în România nu a mai putut decola din cauza unei defecțiuni tehnice.

Mircea Geoană ratează forumul de securitate de la București

Secretarul general adjunct al NATO, , trebuia să ajungă la București cu o cursă de linie. Potrivit , Geoană își va rata discursul, programat la ora 14:00, și va ajunge în țară în această seară.

Mircea Geoană este așteptat la a patra ediție a Atlantic-Black Sea Security Forum – What New European Security Architecture after Russia’s war on Ukraine? The Black Sea Vortex, un eveniment internaţional la nivel înalt. Evenimentul are loc la București în 8 iulie, în format hibrid.

Geoană avea programat un discurs la ora 14:00, conform surselor, însă acest discurs va fi amânat. Conform al Institutului Aspen, evenimentul este descris astfel:

”Institutul Aspen România împreună cu Oficiul București al German Marshall Fund al Statelor Unite și în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale al României și Ambasada Franței în România, vor organiza cea de-a IV-a ediție a Forumul de Securitate Atlantic – Marea Neagră din 8 iulie 2022, la București.

Forumul de Securitate Atlantic – Marea Neagră este un eveniment internațional la nivel înalt care tratează cele mai arzătoare subiecte de pe agenda de securitate internațională. În plus, având în vedere contextul geo-politic actual, ediția din 2022 va include și o sesiune Aspen Energy Summit Panel”.

Principalul subiect abordat în cadrul acestui eveniment va fi războiul din Ucraina, declanșat de Rusia. De asemenea, se va discuta modul în care statele din această zonă a Europei contribuie la securitatea regională, în contextul situației la nivel mondial.

Mircea Geoană anunțase că România va avea o viziune coerentă după summitul NATO de la Madrid, din această vară.

”Decizii importante pentru noua prezenţă, noua generaţie şi noua calitate a prezenţei NATO pe flacul estic, inclusiv în România: alt nivel de prezenţă militară, alt nivel de prezență cibernetică, active din spaţiul extraterestru, zone de informaţii şi culegere de informaţii, prepoziţionarea de echipamente, de muniţii şi de stocuri, exerciţii şi antrenament de ultimă generaţie.

Vom avea o viziune coerentă, multidimensională, de ultimă generaţie pentru şi pentru România”, a declarat Geoană.