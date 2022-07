Procurorii DNA, descinderi la Primăria Timişoara. E verificată organizarea unor concursuri de angajare. Reacția primarului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți, o serie de percheziții la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Procurorii DNA, o nouă descindere la Primăria Timișoara. Reacția edilului Dominic Fritz

Din primele informații, oamenii legii au ridicat mai multe acte din instituție. DNA continuă să ancheteze o posibilă rețea de fraudare a concursurilor pentru ocuparea unor funcții publice în primărie.

O primă reacție pe tema acțiunii DNA din cursul acestei zile a venit din partea (USR).

Edilul dezvăluie că motivul descinderilor din această săptămână este legat de plângerea penală pe care acesta a făcut-o în toamna anului trecut. Fritz suspectează o posibilă fraudare a concursurilor din instituție, înainte ca el să ajungă în această funcție.

”Pot să vă confirm că procurorii DNA au venit din nou la Primăria Timișoara, în legătură cu plângerea penală pe care am făcut-o acum un an. Știți că am avut o suspiciune foarte bine documentată că s-au fraudat concursurile în Primăria Timișoara.

Acum, procurorii au mai ridicat câteva documente în legătură cu acest dosar. În rest, nu pot să comentez ancheta în curs”, a declarat primarul Timișoarei, conform .

Potrivit , DNA efectuează cercetări extinse într-un dosar în care este cercetat Florin Răvăşilă, fost director al Direcţiei Patrimoniu I Est al Primăriei Timişoara.

Acesta este vizat de un dosar de dare şi luare de mită, fiind acuzat că ar fi încasat de la o firmă de întreţinere a cimitirelor suma de 40.000 de euro.

Dominic Fritz, plângere penală la DNA înaintată în septembrie 2021

În urmă cu mai puțin de un an, pe 15 septembrie 2021, privind o posibilă rețea care ar fi fraudat mai multe concursuri organizate în primărie în 2018 și 2019:

”Suntem în fața unui posibil sistem de fraudare, premediat și sistematic, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, cu complicități potențiale, cel puțin la vârful serviciului de resurse umane”, spunea edilul din orașul de pe Bega la acea vreme.

Fritz mai spunea la acea vreme că există dovezi concludente că cel puțin 7 funcționari ar fi fraudat concursurile de ocupare a unor posturi publice. Detalii, .