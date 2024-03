Produsul lactat ieftin, bun și cu un conținut ridicat de calciu pe care-l găsești în toate magazinele. Reduce senzația de foame și întărește oasele

Produsul lactat ieftin, bun și cu un pe care-l găsești în toate magazinele. Reduce senzația de foame și întărește oasele. Medicii nutriționiști transmit că oferă o varietate de nutrienți cu impact important asupra organismului.

Alimentul din lapte, delicios și cu mult calciu ce poate fi cumpărat din orice supermarket. Controlează foamea și consolidează oasele

Alimentul din lapte, delicios și cu mult calciu ce poate fi cumpărat din orice supermarket. Controlează foamea și consolidează oasele. De asemenea, specialiștii spun că reduce nivelul de zahăr din corpul uman.

ADVERTISEMENT

În plus, are capacitatea de a scădea tensiunea arterială și este un produs de bază în toate bucătăriile internaționale. Mai mult decât atât, are o textură groasă, un gust puternic și numeroase beneficii pentru sănătate.

Concret, experții spun că este vorba de iaurtul grecesc care este mai bun decât iaurtul obișnuit și cu mai mulți nutrienți. Printre aceștia se numără: proteine, calciu, fosfor, seleniu, zinc, vitamina B2 (riboflavină) și vitamina B5 (acid pantotenic).

ADVERTISEMENT

Alți nutrienți care se mai găsesc în compoziția iaurtului grecesc mai sunt: vitamina A, vitamina B12, grăsimile și zaharurile. În aceeași notă, nutriționiștii spun că are mai puțini carbohidrați decât în lactat obișnuit.

Ce proprietăți are iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc diferă de celelalte tipuri de iaurturi care se găsesc pe piață pentru că trece printr-un proces de filtrare care elimină zerul. Zerul reprezintă un lichid care conține lactoză, un zahăr natural care se află în lapte.

ADVERTISEMENT

Procesul de fabricare implică fermentarea laptelui cu culturi de bacterii benefice. Având în vedere aceste lucruri alimentul are rolul de a îmbunătăți sănătatea oaselor pentru că este bogat în calciu și proteină. Poate reduce riscul de osteoporoză, o boală degenerativă a oaselor.

Specialiștii mai spun că iaurtul grecesc este o sursă bună de probiotice sau microorganisme vii care susțin sănătatea intestinală. Produsul reduce inflamația din tractul gastrointestinal și ajută la încetinirea digestiei.

ADVERTISEMENT

Astfel, are rolul de a reduce nivelurile de zahăr din sânge care apar după masă. De asemenea, alimentul crește sensibilitatea la insulină, susține densitatea minerală osoasă și diminuează riscul de apariție a fracturilor la adulții în vârstă.

Cum alegem iaurtul grecesc de calitate

Foarte multă lume se întreabă care este cel mai bun iaurt grecesc pentru că pe rafturile magazinelor se află multe variante. Laurenţiu Damian, doctor în industrie alimentară, a dezvăluit la ce trebuie să fie oamenii atenți.

„Iaurtul obişnuit are 2,8% proteină şi 3,5% grăsime. Iaurtul grecesc trebuie să aibă aceste componente mai mari, dar nu ambele simultan. Dacă oamenii doresc varianta low-fat, să-l ia pe cel cu proteină mare.

Dacă vor mai multă energie, atunci să ia cu grăsime mare. Grăsimea laptelui este foarte bună, oferă energie şi acizi graşi indispensabili funcţionării organismului uman. Iaurtul obişnuit nu are plinătatea celui grecesc.

În plus, există şi mici diferenţe de gust care sunt date de concentrarea unuia dintre componente”, a spus specialistul, notează . Iaurtul grecesc cunoaște o dezvoltare uriașă în ultima perioadă.