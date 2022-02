Așteptarea a luat final. Pro Tv a anunțat că Românii au talent, sezonul 12, începe vineri, 4 februarie de la ora 20.30.

Au avut loc și unele schimbări la masa juriului. Doi actori îndrăgiți s-au alăturat echipei.

Românii au talent este una dintre cele mai longevive emisiuni din România.

Program Românii au talent 2022. În ce zile și la ce oră este difuzată emisiunea pe Pro TV

Noul sezon al emisiunii va avea premiera peste doar două zile. Show-ul de talente vine cu modificări importante la masa juriului. Anul acesta, alături de Andra și Andi Moisescu vor sta doi actori îndrăgiți. Mihai Bobonete și Dragoș Bucur.

“Pe lângă concurenți, sezonul nou aduce o atmosferă extraordinară la masa juraților. Am descoperit niște oameni extraordinari, niște prieteni… pentru că îi știam, am colaborat cu ei la diferite proiecte, dar acum e altceva. O să vedeți ce discuții și cât am râs și cât de bine ne-am simțit” a spus

ADVERTISEMENT

“E o bucurie pentru mine să fac parte din echipa Românii au talent și să fiu în juriu alături de Andra, Andi și Bobo”, a spus Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii Visuri la Cheie, pentru Pro Tv.

“Sunt foarte fericit să mă aflu în postura de jurat deoarece este show-ul pe care îl respect cel mai mult și care mi-a plăcut de la lansare. Pe colegii jurați îi cunosc foarte bine, pe fiecare în parte, și simt că ne vom distra foarte tare”, a declarat și Mihai Bobonete.

ADVERTISEMENT

Smiley și , cei doi prezentatori, fac parte în continuare din echipa emisiunii.

Ce vedete au făcut parte din juriu

Andra și Andi Moisescu au fost la masa juriului încă din primul sezon. Aceștia au făcut echipă cu Mihai Petre până în anul 2014, când cunoscutul coregraf a plecat. Locul său a fost luat de Mihaela Rădulescu și Bebe Cotimanis.

Mihai Petre a revenit în anul 2018, la acel moment Mihaela Rădulescu părăsind emisiunea. După un an, Florin Călinescu l-a înlocuit pe Bebe Cotimanis.

ADVERTISEMENT

Mihai Petre a decis din nou să plece, iar locul său a fost luat de Alexandra Dinu, care a stat doar un sezon.