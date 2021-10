Program TV vineri, 8 octombrie. Ce transmisiuni sportive, filme și emisiuni de divertisment puteți urmări. Test infernal pentru tricolori în Germania

Sportul are un loc foarte important în programul TV al zilei de vineri, 8 octombrie și măcar prin faptul că seara, de la ora 21:45 naționala României se va deplasa în infernul de la Hamburg, pentru a juca împotriva Germaniei în cadrul preliminariilor CM 2022.

Și celelate două meciuri din grupa României în programul TV vineri, 8 octombrie

Germania este, cum era de așteptat, liderul grupei J iar tricolorii ocupă locul 3, obiectivul fiind depășirea Armeniei, poziția secundă, cu un punct peste noi. Meciul va putea fi vizionat în exclusivitate la PRO TV. În replică, Digi Sport 1 și Digi Sport 3, respectiv Look Sport 1 și Look Plus au replicat cu celelate două jocuri din grupa noastră: Islanda – Armenia și Liechtenstein – Macedonia de Nord.

Și să nu uităm de partidele de la Indian Wells, acolo unde în turul 2 avem trei jucătoare, pe Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu, primele două, capi de serie, intrând în competiție acum, iar Irina după ce a depășit-o pe Fiona Ferro din Franța.

ora 21:00 Tenis feminin WTA Indian Wells: Digi Sport 2

ora 21:45 Fotbal preliminarii CM 2022: Germania – ROMÂNIA: PRO TV

ora 21:45 Fotbal preliminarii CM 2022: Islanda – Armenia: Digi Sport 1, Look Plus

ora 21:45 Fotbal preliminarii CM 2022: Liechtenstein – Macedonia de Nord: Digi Sport 3, Look Sport 1

Operațiunea Monstrul și un film zguduitor la HBO în programul TV vineri, 8 octombrie

Deși, cu siguranță, chiar dacă suntem considerați victime sigure, multă lume va alege să se uite la meciul de la Hamburg dintre Germania și România, pentru cinefili există câteva opțiuni viabile în programul TV al zilei de vineri, 8 octombrie. Pe Național TV avem Atac la președinte, o ficțiune despre o încercare de răpire a președintelui SUA.

Prima TV vă oferă de la ora 23:00 reîntâlnirea cu marii maeștri ai comediei românești plecați la ceruri (Toma Caragiu, Marin Moraru sau Octavian Cotescu în memorabilul film Operațiunea Monstrul. În zorii zilei, de la ora 08:00, cine nu este muncă și vrea să vadă un film adevărat, despre încercările vieții, are pe HBO Povestea lui Dee Dee Ricks, o femeie care a suferit o dublă masectomie după un cancer la sân și a decis să își dedice viața pentru a strânge fonduri necesare femeilor aflate în aceeași situație.

ora 08:00 Povestea lui Dee Dee Ricks: HBO

ora 20:00 Doctorul misterios – serial: Kanal D

ora 20:30 Mia și mielul alb: HBO 2

ora 20:30 Gardienii destinului: PRO Cinema

ora 21:00 Atac la președinte: Național TV

ora 22:10 Submarinul ucigaș: TVR 1

ora 22:30 Labirintul minții: PRO Cinema

Ce alegeți? X Factor, Super star România sau Bravo, ai stil! în programul TV vineri, 8 octombrie

Și amatorii de emisiuni de divertisment pot fi mulțumiți de faptul că, în sfârșit, măcar o zi pe săptămână, pot avea în programul TV mai multe posibilități de a alege. Se întâmplă asta în programul TV al zilei de vineri, 8 octombrie și sunt cam șapte posibilități.

Dintre acestea ratingul cel mai mare îl fac trei: X Factor la Antena 1, Super star România la PRO TV și Bravo, ai stil! la Kanal D. Mai sunt și tradiționalele Cronica cârcotașilor la Prima TV, Gala umorului la TVR 2 iar Antena Stars vine cu Mireasa. Capriciile iubirii și emisiunea nocturnă a lui Dan Capatos, X-tra Night Show.

ora 19:30 Mireasa. Capriciile iubirii: Antena Stars

ora 20:00 Super star România: PRO TV

ora 20:00 Gala Umorului: TVR 2

ora 20:00 Cronica cârcotașilor: Prima TV

ora 20:30 X Factor: Antena 1

ora 22:00 X-tra Night Show: Antena Stars

ora 22:30 Bravo, ai stil!: Kanal D