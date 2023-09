Promisiunea unui patron din SuperLiga pentru selecționerul Edi Iordănescu: “O să dau acatiste!”

, sâmbătă, pe 9 septembrie, de la ora 21:45 și cu Kosovo, marți, 12 septembrie de la aceeași oră. Înaintea duelurilor, Valeriu Iftime a făcut o promisiune pentru selecționerul Edi Iordănescu.

Promisiune pentru pentru selecționerul Edi Iordănescu

La FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a făcut o promisiune pentru selecționerul Edi Iordănescu. Patronul celor de la FC Botoșani va depune acatiste pentru echipa națională. Motivul pentru care finanțatorul a ales să facă acest lucru este pentru că nu are suficientă în credere în antrenorul “tricolorilor”, însă speră ca România să se califice la Campionatul European.

“Ca român îmi e frică de Israel. Deși, nu ar trebui să ne fie frică de echipele de genul acesta. Îmi este frică pentru că nu am demonstrat până acum, în campania aceasta, că putem face un meci bun. Dacă am bătut am avut noroc, cel puțin așa am văzut eu. Eu nu pot să spun că am încredere în calitățile domnului Iordănescu. Asta, pentru că l-au refuzat pe Boloni.

Să îi dea Dumnezeu sănătate lui Iordănescu, am să îi pun un acatist la cea mai frumoasă Biserică din zona Moldovei. Nu știu acum dacă acatistele mele rezovă totul. Și eu sper să ajungem la Euro.”, a declarat Valeriu Iftime.

Dezvăluiri din interiorul echipei naționale

Andrei Vochin a făcut câteva , după convorbirea pe care a avut-o cu Iordănescu: “Vorbeam cu Edi, aseară am stat cu el până pe la vreo 23-23:30 și îmi spunea că îi place foarte mult că echipa națională, față de momentul în care el a preluat-o sau cum o simțea el, acum e un grup. Jucătorii se simt bine unii cu alții cu toții.

Nu mai sunt cazuri de jucători care să facă notă discordantă, să stea separați, pentru că scandaluri la echipa națională nu au fost, dar nu se simțea starea asta de grup pe care el o simte și ăsta cred că e un mare plus. Și cred că s-a concentrat prin toate măsurile pe care le-a luat la ultimele 3-4 convocări, prin setul pe care l-a impus, disciplina pe care a adus-o a făcut mult bine echipei naționale, iar jucătorii au înțeles că nu sunt măsuri coercitive, ci măsuri care să îi ajute.

Și acum am mai observat un lucru, în perioada asta. La o echipă națională, trebuie să lucrezi, fizic nu prea ai ce să faci, doar să menții jucătorii într-o anumită stare, tehnic, aia e, cât știre fiecare, nu ai ce să faci la echipa națională, poți să lucrezi doar tactic și mental.

De când e Edi, a marșat și pe partea mentală și tactică de pregătire a meciurilor să spunem într-o proporție de 60%-40% în favoarea tacticului. Săptămâna asta a schimbat un pic procentul pentru că simte nevoia de a îi aduce pe jucători în acea stare de competiție, de a îi face să creadă că sunt mai buni decât sunt. Pentru că ei încă au o valoare nedescoperită pe care o pot arăta la momentul în care formează un grup bun.”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Avantajul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

După discuția pe care a avut-o Andrei Vochin cu selecționerul Edi Iordănescu, se pare că avantajul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo rămâne grupul unit: “Am întâlnit aproape tot timpul echipe naționale care au măcar un jucător care să joace într-un campionat foarte puternic. Până și armenii îl aveau pe Mkhitaryan. Când am jucat cu Muntenegru erau Savic și Jovetic, acum, cu Kosovo, era Rrahmani, campion cu Napoli. Nu mai zic de Elveția. Dar vorbesc de echipele mici care au măcar un astfel de jucător.

Șansa noastră va rămâne grupul. Va rămâne modul în care jucătorii vor reacționa. Vor avea răbdare, vor munci, vor avea răbdare, vor alerga, până în ultimul minut. Iar Edi a pus accentul în această săptămână pe factorul mental prin tot ce a făcut. Nu pot să dau din casă ce acțiuni a întreprins în cantonament, dar asta e senzația mea. Grupul a reacționat foarte bine, din ce mi a spus Edi, foarte bine. Acum rămâne să vedem sâmbătă la meci.”

