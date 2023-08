Putea fi șoc după FCSB – CFR Cluj: “Gigi îl dădea afară pe Chiricheș dacă pierdea!”

FCSB a învins cu 1-0 pe CFR Cluj, însă Vlad Chiricheș a gafat de două ori impardonabil. Din fericire pentru bucureșteni, gafele lui Chiricheș nu au costat-o pe FCSB, însă Mitică Dragomir e convins că Gigi Becali nu ar digera prea ușor dacă echipa sa ar pierde puncte din cauza unui Vlad Chiricheș ieșit din formă.

Putea fi șoc după FCSB – CFR Cluj: ”Îl dădea afară Gigi”

Dacă specialiști precum Florin Răducioiu au considerat că astfel de gafe sunt impardonabile și ar putea fi taxate dur de danezii de la Nordsjaelland, Mitică Dragomir e și mai categoric. Oracoul FANATIK a transmis, mai în glumă mai în serios, că Gigi Becali l-ar fi dat afară pe Chiricheș dacă pierdea meciul cu CFR în urma gafelor făcute de fundaș.

ADVERTISEMENT

”Băi, când am spus-o aici, . A comis-o de două ori!”, și-a început discursul Mitică Dragomir, în direct la MAXProfețiile lui Mitică. ”Dar, te-a înjurat lumea când ai zis aici, vedeți cu Chiricheș, când aveți prea multă încredere…E jucător de valoare, dar de ce greșește, nea’ Mitică?”, a completat Horia Ivanovici.

”Am senzația că are și el pauzele de gândire. După timpul când o comitea și aici, l-am lăudat, s-a vândut afară..”, a punctat Mitică Dragomir, fiind întrerupt de Horia Ivanovici: ”Blackout? Așa se zice?”. ”Nu știu cum dracu’ se zice din punct de vedere medical, dar ai pauze de astea în exprimare. Asta este, nu neapărat gândire, exprimare.

ADVERTISEMENT

Că i-a înghețat piciorul. Una e să faci în fața fundașilor centrali, când în spate mai ai doi care pot să salveze, alta când faci greșeli ca ultim apărător, e foarte greu. E jucător cu experiență, în va ajuta pe Gigi. Îl dădea Gigi afară săptămâna viitoare (n.r. dacă CFR învingea pe FCSB în urma greșelilor lui Chiricheș)”, a concluzionat Oracolul.

De altfel, imediat după meci, Vlad Chiricheș a recunoscut că are nevoie de timp pentru a se acomoda la FCSB. ”Aș vrea să le mulțumesc tuturor prezenți la stadion în seara asta, au făcut o atmosferă incredibilă, ne-am simțit cu adevărat acasă. Chiar i-am văzut și,da (n.r. Gardoș și Szukala) a fost eveniment frumos, unde nu trebuia să lipsești, de neratat. E un stadion nou, poate și-a pierdut puțin din spiritul de altă dată, m-am simțit bine, sperăm să mai avem ocazia să jucăm aici.

ADVERTISEMENT

și ca momente de poartă, au avut și ei ocazii, dar nu din ce am simțit eu în teren nu ceva extraordinar. Sunt bine, azi am jucat 90 de minute, e clar o îmbunătățire, după două luni în care am jucat 45 de minute în primul joc, apoi 45 în meciul de Conference League. E bine că încep să prind ritm, să joc mai mult, asta mă ajută.

Acum mă simt bine, clar că am nevoie să mă recuperez, sper să prind mult mai mult ritm, să simt mai bine, să mă simt mai bine cu colegii, să joc în fiecare meci. Să-l numesc sezon de vis, început de vis? început foarte bun, dorim foarte mult să continuăm așa, simțim că avem încredere, plăcerea de a juca. Atunci când câștigi asta îți dă moral, încredere.

Am văzut ceva imagini cu Nordsjælland, echipă bună, posesie, sunt agresivi, sperăm să găsim plan foarte bun de joc, să câștigăm și să ne calificăm. Eu îmi doresc să jucăm aici, a fost o atmosferă incredibilă și cred că ne-ar ajuta să jucăm din nou aici”, a declarat fundașul celor de la FCSB, la finalul partidei cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Nu uitați: puteți urmări ”MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ”, în fiecare luni, începând de la ora 13:15, direct pe site-ul FANATIK. De asemenea, cele mai importante momente ale emisiunii vor putea fi revăzute pe canalul de Youtube FANATIK, pagina de Facebook HORIA IVANOVICI, contul FANATIK de pe Tik-Tok. Horia Ivanovici vă invită “să facem show!”