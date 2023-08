Vlad Chiricheș a ieșit în față după FCSB – CFR Cluj 1-0: “Un eveniment de neratat”

Fundașul central a mărturisit că are nevoie de mai mult timp pentru a se acomoda, însă promite că își va intra în ritm în scurt timp. Chiricheș a părut destul de nesigur în multe momente, semn că mai are nevoie de timp pentru a-și intra în formă.

Vlad Chiricheș, după FCSB – CFR Cluj 1-0: „Am controlat jocul”

”Aș vrea să le mulțumesc tuturor , au făcut o atmosferă incredibilă, ne-am simțit cu adevărat acasă. Chiar i-am văzut și,da (n.r. Gardoș și Szukala) a fost eveniment frumos, unde nu trebuia să lipsești, de neratat. E un stadion nou, poate și-a pierdut puțin din spiritul de altă dată, m-am simțit bine, sperăm să mai avem ocazia să jucăm aici.

ADVERTISEMENT

Cred că am controlat jocul și ca posesie și ca momente de poartă, au avut și ei ocazii, dar nu din ce am simțit eu în teren nu ceva extraordinar. Sunt bine, azi am jucat 90 de minute, e clar o îmbunătățire, după două luni în care am jucat 45 de minute în primul joc, apoi 45 în meciul de Conference League. E bine că încep să prind ritm, să joc mai mult, asta mă ajută.

Acum mă simt bine, , sper să prind mult mai mult ritm, să simt mai bine, să mă simt mai bine cu colegii, să joc în fiecare meci. Să-l numesc sezon de vis, început de vis? început foarte bun, dorim foarte mult să continuăm așa, simțim că avem încredere, plăcerea de a juca. Atunci când câștigi asta îți dă moral, încredere.

ADVERTISEMENT

Am văzut ceva imagini cu Nordsjælland, echipă bună, posesie, sunt agresivi, sperăm să găsim plan foarte bun de joc, să câștigăm și să ne calificăm. Eu îmi doresc să jucăm aici, a fost o atmosferă incredibilă și cred că ne-ar ajuta să jucăm din nou aici”, a declarat fundașul celor de la FCSB.

Andrea Compagno, omul meciului pe Ghencea: „Muncim să fim titulari”

În completare, marcatorul unicului gol al celor de la FCSB, Andrea Compagno, a mărturisit că nu știe de ce nu joacă mereu titular, cu toate că reușește mai mereu să înscrie. ”Cum am zis, cred că suntem pe drumul bun, să mergem înainte. Nu știu ce să zic, e normal, muncim să fim titulari, dar avem lotul mare, jucăm la fiecare trei zile, antrenorul și staff-ul tehnic vor lua o decizie, noi trebuie să fim profesioniști, dacă intrăm 10-15-20 minute, să dăm totul.

ADVERTISEMENT

Ce pot să zic, e ciudat (n.r. dacă mă simt apreciat 100%). Încerc să dau totul, să fie patronul și staff-ul tehnic mândru de mine, avem lotul mare, important e să fim uniți, când intrăm pe teren să dăm totul. Fiecare jucător vrea să joace toate minutele, dar jucăm la fiecare trei zile, poate asta ar fi, vor să ne menajeze. Muncesc cât mai mult, să joc cât mai mult, să fim pregătiți să dăm totul.

Sigur, sigur că da, CFR echipă foarte bună, antrenor foarte bun. Au schimbat mult de anul trecut, 100% se vor bate și ei la titlu. Suporterii sunt foarte frumoși, era important să le facem cadou această victorie, important e că am câștigat acest meci, victoria aduce alte victorii și trebuie să continuăm așa”, a transmis Compagno.

Damjan Djokovic e fair-play: „Nici mâine nu știu dacă o să fiu în primul 11”

În încheiere, mijlocașul Damjan Djokovic a anunțat că a venit la FCSB să joace cât de bine poate și nu are pretenția să fie mereu titular. ”Djokovic – Eu cred că noi ca echipă când jucăm împotriva echipelor mai puternice jucăm mai bine. Astăzi am arătat-o, poate în momentele în care simțim că suntem mai buni ne relaxăm, nu e bine, trebuie să fim concentrați 90 de minute. Așa e când ai jucători talentați, tinerii, pentru asta am venit și noi jucătorii mai experimentați, să ajutăm pe teren.

ADVERTISEMENT

Cred că terenul vorbește, avem o echipă talentată care știe să atace, fantastică pe plan ofensiv, încerc cu calitățile mele să ajut, sunt momente când mergem cu toții în sus, încerc să aduc echilibrul. Nici mâine nu știu dacă o să fiu în primul 11, am venit aici, am semnat contract încerc să fac treaba cât mai bine, munca se răsplătește mereu. Încerc să ajut pe băieții mai tineri”, a concluzionat Djokovic.

Vlad Chiricheș, declarații după FCSB - CFR Cluj 1-0