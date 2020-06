Puțini știu acest lucru! Ce a făcut Alex DIma, jurnalistul ”România, te iubesc”, înainte ca soția lui să moară – VIDEO

Alex Dima a rămas văduv în urmă cu 12 ani, după ce soția lui a pierdut lupta cu cancerul. Gazda emisiunii ”România, te iubesc” a povestit că vinovat de situație a fost un medic, care nu a făcut investigațiile necesare pentru a depista la timp boala Roxanei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte ca partenera lui de viață să treacă în neființă, jurnalistul de investigații a renunțat la teologie, lucru de care foarte puțini oameni știu.

În prezent, Alex Dima își crește fetiță singur, însă și-a refăcut viața alături de Georgiana, o tânără pe care a cunoscut-o inițial în aeroport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Dima a vrut să se facă preot

Foarte puține persoane știu că Alex Dima a fost la un pas să devină preot. Totul s-a întâmplat înainte ca soția lui să moară. Jurnalistul a terminat Facultatea de Teologie și chiar a fost profesor de religie timp de un an

Mai târziu, gazda ”România, te iubesc” a îmbrățișat meseria de jurnalist de investigații.

ADVERTISEMENT

S-a căsătorit pe un acoperiș cu Roxana, care a murit 3 ani mai târziu

În 2006, Alex Dima a spus ”DA” pe acoperișul unui bloc. Jurnalistul și Roxana, soția lui, s-au căsătorit spontan, iar martori au fost câțiva prieteni și colegi de liceu.

În 2008, cei doi au devenit părinții micuței Sara, iar în 2009, tânăra soție a lui Alex a murit de cancer, boală pe care a descoperit-o cu șase luni înainte de trecerea în neființă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

” N-am știut, i s-au dat nişte creme, la vremea respectivă. Te duci la doctor şi ţi se spune că eşti bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă şi vezi-ţi de viaţă şi acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să ştim.

Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu. Cu siguranţă, dacă mergeam în altă parte….

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Foarte multă vreme eu mi-am reproşat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta şi eu am insistat să meargă la doctorul acesta, pe care l -am dat apoi în judecată şi colegiul medicilor l-au oprit să mai fie doctor. (…)

Puteam să mă lupt, cumva îmi reproşez că nu am luptat cu armele mele, dar am vrut să fiu un cetăţean corect şi pe ea oricum nu o mai aduceam înapoi”, a povestit Alex Dima intr-un interviu pe care i l-a acordat Andreei Esca, la Europa FM.

ADVERTISEMENT

Alex Dima a încercat să-i salveze viața soției sale, Roxana, însă a fost prea târziu.

” Când am aflat ce se întâmplă, chiar nu se mai putea face nimic. Am fost pe afară, prin străinătate. Din momentul în care am aflat, au mai fost șase luni.(…) Soția mea era un om mult mai credincios decât sunt eu și mai ales după ce a aflat că s-a îmbolnăvit îmi punea niște întrebări…

ADVERTISEMENT

Îmi spunea tu ești teolog, răspunde la întrebările astea, erau oricum mult peste mine. Ne-am dus la un preot, la un duhovnic, ne duceam amândoi și ne spovedeam acolo.



Este un preot foarte bun, probabil unul dintre cei mai buni din țară, este aici, în București. Este și cel care ne-a căsătorit. Foarte bun. (…)

Și preotul, stând de vorbă cu ea, după ce ea a murit, a venit și ne-a spus că el de când spovedește, de foarte mulți ani de zile, el nu a mai găsit un om care să îi pună așa întrebări și să vadă lucrurile atât de clar cum le vedea ea. Și pentru mine, lucrul acesta a contat foarte mult”, a mai spus Alex.

” M-am dus acasă, unde era mama și dormea cu Sara. Am trezit-o, am luat-o în brațe și am început o altă viață. (…) Sara știe tot ce s-a întâmplat. A aflat treptat. Soția mea spunea că dacă ar fi să mor, și ea știa că se va întâmpla acest lucru, aș vrea să mor acum cât copilul nu conștientizează.

Ea (Sara-n.r.) nu vorbea foarte bine la vremea aia. Punea întrebări, unde e mama și i-am zis că a plecat la Doamne, Doamne. Dacă mergeam cu ea la biserică, știa că mergem la Doamne, Soamne și acolo e și mama. După ce a crescut a început să pună altfel de întrebări.

Mi-a zis o dată, cred că avea doi ani jumătate-trei, m-a luat de mână și mi-a zis tu ești ca o mamă pentru mine. Ne-am oblojit rănile unul la altul. Am încercat să fiu și mamă pentru ea…”, își amintește Alex.

„Am fost un pic supărat pe Dumnezeu, dar nu am vrut să fiu foarte supărat pentru că știam că ea s-a dus acolo la El și aș putea să-i stric ei ploile acolo sus, fiind eu supărat aici jos”, a mai adaugat prezentatorul tv.

Alex Dima și-a refăcut viața alături de Georgiana Boboc

Vedeta PRO TV a întâlnit-o pe Georgiana, femeia alături de care și-a refăcut viața după 11 ani în care a suferit după moartea primei soții. Pe actuala iubită, jurnalistul TV a cunoscut-o în aeroport, după ce s-a băgat în fața lui la check-in. Apoi a revăzut-o tot prin aeroport, iar 3 luni mai târziu la o bancă, iar de atunci sunt împreună.

” Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu). Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, a mărturisit Alex Dima.