Cabral, certat cu Drăcea, colegul de la Săriți de pe fix: ”Are grijă să ții minte toată viața”

Tânărul este comediant la bază și a fost invitat și la iUmor la Antena 1. A fost apreciat de jurați, iar acum a devenit colegul lui Cabral, actriței Anca Dinicu, lui Emily Burghelea și Alex Bogdan. Comediantul nu este doar om de televiziune și radio, ci și prezentatorul unui podcast. Printre invitații săi la podcast s-a numărat și Cabral, noul său coleg. Toată emisiunea a fost tensionată, iar acum Bogdan explică ce s-a întâmplat atunci.

Drăcea, adevărul despre cearta cu Cabral din cadrul podcastului său

Cabral este un prezentator iubit de public, iar oamenii vor să-l cunoască mai bine. Acesta a fost motivul pentru care Bogdan Drăcea a decis să-l cheme la o discuție liberă în cadrul podcastului său. Doar că, cei doi nu au avut o chimie prea bună, iar tensiunea a fost remarcată și de public. Acum, tânărul comediant a spus ce a simțit el în acele momente.

„Cu toată lumea am rezonat bine la podcastul meu. L-am avut invitat și pe Cabral, iar lumea a tras concluzia că nu ne-am fi înțeles atât de bine. În celebrul episod, recunosc că nu am rezonat atât de bine. Acum, în schimb, m-aș arunca să spun că suntem prieteni” , a spus Bogdan Drăcea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Bogdan Drăcea: „Cabral are grijă să ții minte toată viața ce ai făcut rău”

Tânărul comediant spune că are o apreciere față de Cabral. Este conștient că are de învățat de la el, iar după tensiunea de la podcast, a simțit că este momentul să încerce din nou. Acum, cunoscându-l, Bogdan Drăcea a înțeles că „tratamentul mai dur” al prezentatorului tv i-a făcut bine.

„Nu mi-a fost frică de Cabral când am auzit că el va fi prezentatorul emisiunii. Eu voi participa aici ca invitat permanent. Cabral îți spune și dacă faci bine, și dacă faci rău.

Cabral are grijă să ții minte toată viața că ai făcut rău. Dar așa este bine, este un tratament mai dur, dar este benefic” , dezvăluie tânărul pentru FANATIK.

Cabral în cadrul podcastului: „Te bagă în imbecilități”

În urmă cu mai bine de un an, Cei doi au stat la discuții timp de o oră, iar fanii au remarcat o tensiune între ei. Ba mai mult, în majoritatea comentariilor aceștia i-au atras atenția lui Cabral pentru anumite remarci. Iată o mică parte din discuție.

„Îmi este cel mai frică de omul prost, pentru că omul prost te bagă în niște imbecilități din care nu mai poți ieși”, spune Cabral. “- Cum sunt rubricile aici ( n.r. în care l-a implicat pe Cabral)? ”, îl întreabă Bogdan Drăcea .

„- Nu te mai autoflagela. Nu are legătură cu momentul de față. De omul prost îmi este frică”, spune Cabral în cadrul .

Și urmăritorii podacstului i-au atras atenția prezentatorului tv și l-au lăudat pe Bogdan Drăcea pentru calm. Acum însă, lucrurile sunt mai liniștite, iar cei doi se înțeleg bine în cadrul noii emisiuni.

Bogdan Drăcea, despre emisiunea alături de Cabral: „Îmi venea să trag de volan să intru în parapet”

susține că presiunea din tv și-a spus cuvântul. Tânărul nu a mai participat la niciun show tv, deși ține emisiuni în online și de câteva ore. Schimbarea însă, îi priește, deși la început nu a fost deloc așa, dimpotrivă.

„M-am integrat mai greu la început în colectiv. Colegii mei sunt toți monștri de tv și actori, iar eu nu am nicio treaba cu niciuna. Sunt și cel mai mic și după primele două ediții mi-a venit de două, trei ori să trag de volan stânga spre parapet. Este un haos și demență ce se întâmplă aici, dar îmi place. Acum m-am integrat și mă bucur să fiu aici” , a susținut Bogdan Drăcea pentru FANATIK.

Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost încurajat de colegi și a avut ce învăța de la ei. Și, încă învață, spune el. „Nu am primit sfaturi de tv, dar am primit încurajări. Mă mai ceartă băieții ( n.r. din producție) că nu sunt atent la camere. Eu nu am treabă cu camerele, sunt mai mult atent la oameni.

La început glumele mele erau spontane, și acum mai sunt, dar într-o proporție mai mică. Acum muncesc la glume pentru că lumea se așteaptă la mine să fac mereu glume. Așa că trebuie, de multe ori, să le gândesc de dinainte. Nu trebuie să existe timp mort. Și la radio, la tv sau stand-up mereu este presiune pe mine, nu pot să fiu trist.

Îmi place mai mult la tv pentru că nu mai trebuie să mă ocup eu de filmat. Mă relaxează chestia asta. Este mai greu pentru că ai presiunea a două sute, trei sute de oameni care sunt live cu noi aici. Dacă iese un moment prost, te face publicul să-l simți că este prost”, a mai susținut stand-uperul.

Motivul surprinzător pentru care comediantul nu merge în vacanțe

Bogdan Drăcea nu este doar prezentatorul unui podcast sau stand-uper, ci și radio host. Și pentru că mereu se împarte între tv, online și radio, te-ai gândi că o vacanță este mai mult decât binevenită pentru el. Ei bine, nimic mai fals. Bogdan a dezvăluit pentru FANATIK motivul pentru care nu suportă să meargă în vacanțe.

„În momentul de față îmi place cel mai mult să stau acasă. Îmi place să mă joc pe Playstation. Asta voi face vara asta. Nu plec în vacanțe cam niciodată și nici vara asta nu plec nicăieri.

Nu îmi place să merg în vacanțe, prefer să muncesc și când am liber vreau să stau prin zonă. Mi se pare că oamenii care sunt disperați să plece în vacanță fug de ceva. Așa că nu văd o problemă că aleg să îmi petrec timpul liber așa.

Mă mai freacă la cap iubita mea cu mersul în vacanțe. Toată lumea îmi spune că trebuie să mergem, așa că mă duc forțat. Merg forțat și rar. Niciodată nu mi-a plăcut să merg în vacanțe”, a spus Bogdan Drăcea pentru FANATIK.