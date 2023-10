Radu Drăguşin, noi detalii despre împrumutul din scandalul pariurilor din Italia: “Ăla voia să îl ardă de mai mult!”

Numele lui Radu Drăgușin este implicat într-un scandal de pariuri care a zdruncinat Italia. Fundașul tricolorilor l-a împrumutat pe Fagioli cu bani și a fost nevoit să dea explicații autorităților.

Radu Drăgușin nu riscă suspendarea în scandalul pariurilor din Italia

“L-au întrebat ce s-a întâmplat. A zis că m-a sunat că vrea un ceas, că nu-i dă maică-sa banii. A fost acum un an jumătate, a trimis banii direct la bijutierul de unde și-a luat ceasul. Și de atunci nu a mai știut nimic.

Nu sunt plăți să zici că e suspect că joacă, că dă mereu. A fost o singură dată, acum un an jumătate, iar de atunci nu a văzut banii. Are și factura la ceas, are tot. O are și acum, factura de la ceas, tot.

A plătit prin cont bancar. Bine, ceasul a ajuns la unii unde juca el. Nu era treaba nici dacă dădea banii lui, dar așa e mult mai bine. Sunt și mesajele în care ăla a insistat să ia mai multe”, a declarat Florin Manea.

Radu Drăgușin are 9 meciuri pentru Genoa în acest sezon

Drăgușin a explodat în acest sezon la Genoa. Produs al clublui Juventus, Drăgușin a fost transferat de către actuala sa echipă contra sumei de 5.5 milioane de euro.

“Drăgușin a zis că nu, te ajut dacă vrei să-ți iei tu, ok. Ăla vroia să-l ardă de mai multe, o mână întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. El a zis că nu vrea, te ajut să îți iei și îmi dai tu banii.

După ceva timp l-a întrebat de bani, dar ăla fiind în situația în care e, normal. Radu e un tip foarte curat din toate punctele de vedere. L-am sunat, i-am zis că e cam mult 40.000 de mii. El mi-a zis că a vrut să-l ajute.

L-a sunat avocatul lui Fagioli și a zis că o să-i plătească banii. L-a sunat și Fagioli l-a rugat să îl ierte și că îi dă banii. Fagioli a zis că Radu și cu celălalt nu au nicio treabă, omul a fost corect”, a completat Florin Manea.

