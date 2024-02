Radu Micu, actorul vedetă al serialului Netflix favorit al românilor: “Pierzi contactul cu realitatea”.

Radu Micu, Dimitrie din serialul Netflix Otomanii, ne povestește unde se antrena împreună cu Daniel Nuța, colegul său care-l interpreta pe Vlad Țepeș.

Radu Micu, vedeta Netflix, vorbește despre experiența Otomanii

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, vedeta din serialul Otomanii, actorul Radu Micu, ne spune unde se antrena alături de colegul lui, Daniel Nuță. Aflăm de ce nu a rămas la joace la Holywood și cât de greu a fost să îmbrace un costum de zale de 17 kilograme.

Radu Micu ne povestește despre primul sau proiect, celebra telenovelă Păcatele Evei, și ne povestește despre cea mai grea perioada din viața lui.

Radu Micu explică diferența dintre cum lucrează americanii și cum o fac românii

Actorul Radu Micu joacă în cel mai vizionat serial de pe Netflix, Ascensiunea imperiilor: Otomanii, alături de colegul său, . A jucat mult timp și la Holywood, în filme independente. Radu Micu ne spune cum s-a adaptat acolo și care sunt marile diferențe dintre America și România.

“Ei au mai multă experiență, cultură în ceea ce privește cinematografia. Fac mult mai multe filme că noi. Dar altfel nu pot să spun că suntem atât de praf încât să nu avem și noi lucruri bune în ceea ce privește realizarea unui film.

Am căpătat o experiență în ultimii 30 de ani. Americanii au grijă de actori din cauza faptului că acolo sunt destul de multe vedete, umblă mai atent cu ei decât echipele noastre.

Poate ei sunt mai atenți la ce dorește actorul. Cât am jucat acolo nu m-am simțit, însă, ținut în puf și nici nu am vrut asta. Mi se pare că pierzi contactul cu realitatea”, ne spune Radu Micu.

“Sunt foarte mult actori în America și stau pe bară”

Radu Micu, acum vedetă Netflix, nu a rămas în America din cauza că acest lucru nu i-ar fi adus siguranța financiară. Actorul din Otomanii recunoaște că, în plus de talent, actorul mai are nevoie și de niște noroc.

“Nu aș fi putut să rămân la Holywood pentru că nu avea o siguranță. Am un agent care abia de 2 ani de zile mă reprezenta pe piața americană și europeană și unde nu este așa de ușor să rămâi.

Sunt foarte mulți actori în America și stau pe bară, lucrează în tot felul de alte domenii și cred că e mai bine la noi. Iar actorii mai au nevoie și de un dram destul de mare de noroc. Momentan, faptul că lucrez este cel mai important. Este foarte bine ca, în 2024, să poți să-și faci meseria”, mărturisește Radu Micu.

Filmările la Otomanii de pe Netflix l-au șocat pe Radu Micu: “Cântărea 17 kilograme, am zis că-i o glumă”

Radu Micu a filmat, de curând, pentru cea mai vizionată producție de pe Netflix. a adunat nume mari de actori iar distribuția a fost una internațională. Să filmezi nu a fost ușor mai ales când aveai de pus pe tine un costum de zale care cântărea 17 kilograme.

“Când filmezi scene de luptă cu călărie este periculos, apar și loviturile, ei mi-am zdrelit degetele. De pe cal nu am căzut pentru că știu să călăresc de la 6 ani. La un moment dat făceam antrenamentele ca să învăț coregrafiile de luptă.

La finalul cursurilor mi-au adus un costum de zale care cântărea 17 kilograme. Am crezut că o să fie de butaforie, dar când l-am primit am zis că-i o glumă. Eram cu Daniel Nuță și i-am rugat să ne dea și săbiile. Una cântărea 3 kilograme și le-am luat cu noi la hotel.

Nu puteam să repetăm în apartament pentru că spărgeam tot în jur așa că ne-am dus la recepție și i-am rugat să ne spună unde ne putem antrena. Aveau o parcare subterană dezafectată și, de la 6 la 9 seara, acolo stăteam, îmbrăcați cu zale și repetam lupta cu săbiile”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Radu Micu.

Radu Micu, de la Păcatele Evei la Otomanii

Radu Micu a rămas în memoria telespectatorilor după serialul Păcatele Evei. Cunoscutul actor își aduce aminte întâlnirea cu Oana Pellea și cu Răzvan Vasilescu și cum a învățat, la 21 de ani, să improvizeze după text. Acum, la 42, recunoaște că era mai fițos când era mic.

“Aveam 21 de ani și Păcatele Evei a fost primul meu proiect, țin minte și ce probă am dat. Am avut ocazia să lucrez cu Oana Pellea și cu Răzvan Vasilescu care erau mama și tata în serial. Vasilescu nu este un tip care să spună textul cuvânt cu cuvânt, improvizează destul de mult.

La început eu mă țineam cam tare de text, dar mi-a plăcut ce făcea el și am adoptat acest stil. Asta nu ținea, însă, când filmam cu Mihai Constantin care se ținea de toate virgulele și se enerva dacă schimbai ceva.

Acum, la 42 de ani, am mai multă experiență. Eram mai fițos când eram mic, plin de mine, credeam că lumea e a mea. Viața mi-a oferit experiențe să mă țină cu picioarele pe pământ. Nu am senzația că m-am transformat într-un actor nasol, iar întâlnirile cu actorii mari m-au transformat într-un partener destul de blând. Am senzația că toate răutățile vin din niște frustrări pe care sper să nu le am vreodată”, mărturisește Radu Micu.

Primii bani câștigați: “Mi se părea o sumă uriașă”

La vârsta de 18 ani, cunoscutul actor a părăsit orașul natal, Iași, și a venit la București. Radu Micu își aduce aminte când a câștigat primii bani din viața lui.

“Când am plecat la București nu am avut nicio teamă. Eram pe picioarele mele, destul de bine înfipt și nu am simțit că vin într-un loc unde n-am să mai știu de capul meu. Nu mi-a fost frică să stau singur. Sunt un tip destul de sociabil și mi-am făcut destul de repede prieteni. Nu am simțit lipsa familiei sau a anturajului din Iași.

Primii mei bani au fost 1000 de euro, eram în anul 2 de facultate, am făcut o reclamă. Trebuia să iau banii de la Casa Scânteii și să vin acasă. Am sunat-o pe mama și mergeam cu banii în mână, mi se părea o sumă uriașă. Mi-am luat frigider, televizor, dvd în camera de cămin”, ne spune Radu Micu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Mai întâi bei un shot de tărie”

Actorul Radu Micu are doi copii, o fată de 6 ani și un băiat de 17. Băiatul își dorește să facă actorie motiv pentru care cunoscutul actor recunoaște că are emoții mari. Radu Micu ne povestește și cum au decurs primele discuții serioase cu fiul adolescent.

“Nu m-am stresat niciodată foarte tare dar acum mă emoționez pentru că băiatul meu vrea să facă actorie. Am mai multe emoții decât el. Îi las pe copiii mei să facă ce vor, îi îndrum cât pot și atât. În actorie nu am cu ce să-l ajut pentru că relația tată fiu nu este aceeași cu mentor învățăcel. Vorbesc cu el despre meserie și încerc să nu mă impun, vreau să descopere singur traseul.

Discuțiile serioase le-am avut deja, de pe la 14 ani. Inevitabile sunt acele discuții. Simți cum îți scade calciul și, când vine timpul să te pui pe vorbit, mai întâi bei un shot de tărie”, ne spune Radu Micu.

Actorul Radu Micu este pasionat de gătit

Radu Micu este pasionat de gătit. Împreună cu prietenul și colegul lui, actorul Bogdan Albulescu, au un canal pe youtube, unde gătesc rețete foarte vechi. Radu Micu recunoaște că nu face excese culinare și că preferatele lui rămân clătitele.

“Am avut mereu pasiunea astea. Stăteam cu tata și ne făcea plăcere să gătim împreună. Însă nu pot să spun că, dacă n-aș fi fost actor, ar fi devenit bucătar. Cu Bogdan am o emisiune pe youtube și încercăm să recreăm mâncăruri foarte vechi.

E mai mult o combinație între istorie și bucătărie. Încercăm să vedem ce foloseau oamenii în bucătăria anilor 1700 sau 1800. O călătorie culinară în timp mai mult decât o emisiune de bucătărie”, mărturisește cunoscutul actor.

“Mi-am pus toate frustrările și neîmplinirile în săgeată”

Actorul Radu Micu își aduce aminte de cel mai greu moment din viața lui. Aflăm care este rolul pe care și-ar dori mult să-l joace și la ce sport a devenit campion național. În perioada următoare, cei care doresc îl pot vedea pe Radu Micu jucând la Teatrul Excelsior în Aproape și Orașul Nostru. Pe 25 a avut loc premiera piesei O scrisoare pierdută, iar la final de martie va juca, alături de Elvira Deatcu și Mihai Călin, în Silvia.

“Nu am avut un moment greu, ci niște ani când nu-mi mergea treaba cu actoria. A trebuit să schimb macazul și am reușit să fac producție de film și tv. Am început de jos până am ajuns producător coordonator la HBO. Nu a fost o perioadă care să-mi placă în mod deosebit, dar, cu răbdare și încredere, am trecut mai departe.

Rolul care m-a fascinat mereu, încă din facultate, este Hamlet. Am avut ocazia se fac Shakespeare, am jucat în toate piesele în facultate, dar nu am apucat să-l joc pe Hamlet. Am senzația că am o părere coerentă despre acest rol, înțeleg ce vrea el.

Cred că sunt cel mai groaznic pescar. În 2013, la începutul perioadei mele grele, am ajuns campionat național la tir cu arcul, în 6 luni. Mi-am pus toate frustrările și neîmplinirile în săgeată”, își amintește Radu Micu.