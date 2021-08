Raed Arafat susţine că nu va exista un nou lockdown: „Avem alte mijloace și posibilități”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis că nu este luată în calcul posibilitatea unui nou lockdown în țara noastră, în contextul în care, marți, a fost înregistrat un nou număr record de cazuri după multă vreme.

Raed Arafat susţine că nu va exista un nou lockdown total în România

Chiar dacă va veni valul al patrulea al pandemiei, carantina totală nu va mai fi una dintre variantele luate în calcul de autorități.

Mai mult, acesta a explicat că măsurile din România nu au fost atât de restrictive ca în alte țări, unde statele chiar au impus un lockdown total.

a mai explicat că nici acum nu va mai fi luată această măsură, la fel cum ea nu s-a implementat nici în trecut. Dacă va fi cazul, în România se vor impune măsuri locale sau zonale, mai degrabă decât unele la nivelul întregii țări.

„Noi nu am avut lockdown total, cum s-a întâmplat în alte țări. Noi am avut poate o situație mai serioasă la începutul pandemiei, dar apoi am mers pe incidențe, pe măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale sau naționale, cu mici excepții, și acest lucru cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat: Vor fi permisii pentru unii

Totuși, , la care a făcut referire și Raed Arafat, când a vorbit despre „permisiile” pe care le vor avea unii dintre cetățenii țării.

Pentru a nu exista restricții pentru toți, vor fi unele beneficii pentru un anume procent al populației. În acest fel, ținta restricțiilor nu vor fi cei nevaccinați.

Autoritățile vor spori măsurile pentru a limita răspândirea virusului.

„Acum poate că o să fie permisii pentru unii, ca să nu ajungem la restricții pentru toți. Nu e țintită persoana nevaccinată. Încercăm să menținem unele activități fără să le închidem.

Dacă menținerea unor activități va fi bazată pe vaccinare, testare, noi aplicăm măsuri de sănătate publică care să limiteze răspândirea”, a spus Arafat, referitor la accesul persoanelor nevaccinate în anumite localuri.

Restricțiile de circulație nu mai sunt luate în calcul, a mai explicat Arafat.