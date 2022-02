Rafael Nadal, primul interviu după câștigarea Australian Open: “Nu sunt sigur că 21 de titluri sunt suficiente pentru a fi cel mai bun din istorie”

După numai trei ore de somn, Rafael Nadal, , a vorbit într-un interviu publicat de cotidianul francez L’Equipe despre cele mai importante momente din ultimele șase luni, în care a revenit miraculos după o operație la piciorul stâng, despre însemnătatea victoriei sale, dar și despre viitorul lui și al tenisului.

“Tenisul va fi pe mâini bune și fără Nadal, Djokovic și Federer”

La ce v-ați gândit în momentul în care ați servit pentru meci în fața lui Daniil Medvedev?

– La ce mă gândeam? Să câștig punctul! … Sunt pe teren de peste cinci ore. Mă gândesc doar să rămân concentrat. Să nu greșesec, să joc agresiv. Să iau decizia bună. Acest punct final a fost în nota ultimelor luni: să îmi regăsesc automatismele, să iau rapid o decizie. Când ai avut atâtea luni fără competiție, toate aceste lucruri pe care le faci de obicei în mod natural, nu mai revin acolo în mod automat. Trebuie să petreci ore bune pe teren, să regăsești competiția, capacitatea de a analiza rapid lucrurile și de a lua deciziile adecvate. Să știi cum vrei să joci punctul în mod cert.

În opinia dumneavoastră, cum va arăta tenisul după ce Big 3 nu va mai fi pe teren?

– Va fi la fel cum a fost dintotdeauna: tenisul va continua. Nu există niciun jucător care să fie mai important decât sportul său. Nici Federer, nici Djokovic, nici eu, dar nici Borg, McEnroe, nimeni. În fiecare an, sunt patru campioni de Grand Slam și nouă de Masters 1000. Va continua mereu la fel. Bineînțeles că trăim o epocă foarte specială, ținând cont de analiza statisticilor noastre, atât la nivelul constanței, cât și al longevității, dar sunt convins că tenisul va rămâne pe mâini bune chiar și după noi. Vor fi alți campioni, nu vă faceți griji.

ADVERTISEMENT

Am văzut nenumărate mesaje de felicitare pe rețelele sociale din partea sportivilor din toate țările și din toate disciplinele. Cum explicați asta?

– Am spus că ceea ce am realizat părea de neimaginat. Nici eu, nici membrii echipei mele, care încă îmi oferă foarte multă încredere, și puteți să îi întrebați și pe ei, chiar nici cel mai optimist din lume nu am fi putut să ne proiectăm asupra acestui rezultat.

ADVERTISEMENT

2 titluri a câștigat Rafael Nadal la Australian Open: în 2009 și în 2022. Până în acest sezon, era singurul turneu de Grand Slam unde triumfase numai o dată.

“Cea mai surprinzătoare și mai neașteptată victorie dintre toate”

Ce înseamnă 21 de titluri de Grand Slam pentru dumneavoastră?

– Înseamnă unul în plus față de startul turneului. Dar nu am terminat. Și nu sunt sigur că 21 va fi suficient la final pentru a termina cu cel mai mare număr de titluri din istorie. Dar cum am spus și duminică seară, acest titlu, în maniera în care a fost obținut, va rămâne de neuitat. Și am dorința de a-mi urma drumul, să continuu să joc tenis. Vreau să joc și la alte turnee și sper să am o pregătire bună pentru sezonul de zgură.

ADVERTISEMENT

Revenind la problema de la piciorul stâng, unde ați suferit o intervenție în septembrie, aceasta a fost cea mai dificilă revenire a dumneavoastră în circuit?

– Nu știu să spun. Dar să revin și să câștig acest Australian Open, da, dacă punem totul în perspectivă, putem spune astfel. Cinci luni fără competiție, puțină pregătire, 35 de ani și jumătate … sunt mulți factori care conferă acestei victorii calificativul de cea mai surprinzătoare și neașteptată dintre toate.

ADVERTISEMENT

Daniil Medvedev a fost marcat după finală, în timpul conferinței de presă unde a revenit asupra copilului care este și care visa la tenis, lăsând să planeze o oarecare îndoială cu privire la felul în care va continua cariera lui… Ca și cum v-ați fi “distrus” mental adversarii.

– Am văzut asta. Să spunem că pentru o generație a fost foarte dificil pentru că au câștigat mai puțin decât ar fi trebuit sau putut pentru că am fost noi trei care am acaparat foarte multe din trofeele majore, dar timpul trece, avem 34, 35 și 40 de ani. Ei știu că este o chestiune de timp și că asta se va elibera. Dar cred că oamenii se înșeală cu privire la imaginea lui Daniil, poate din cauza unui anumit comportament de pe teren.

ADVERTISEMENT

O spun din suflet, în vestiar, față în față, este o persoană foarte amabilă, atentă, și cu care mă înțeleg ușor. Îl respect foarte mult, este un mare campion și cred că are capacitatea de a schimba lucrurile atunci când acestea merg rău. Este importantă capacitate de adaptare. Cred că tot ce a spus în conferința de presă duminică seară a fost doar pentru moment. Este suficient de inteligent pentru a ajusta ce trebuie ajustat. Îi doresc tot ce e mai bun și sunt sigur că va trăi momente excelente pe teren în viitor.