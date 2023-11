Rămâne Rotaru la Universitatea Craiova? Răspunsul dat în direct: “Petev semnează cu clubul, nu cu Mihai Rotaru”

Universitatea Craiova nu trece prin cel mai bun moment.

Mihai Rotaru nu știe cât va mai rămâne la Craiova

După forma proastă din ultimele meciuri, după plecarea lui Laurențiu Reghecampf, Mihai Rotaru s-a decis în final să numească un antrenor.

Ivaylo Petev, de 48 de ani, va semna un contract valabil trei ani cu Universitatea Craiova. Totuși, venirea lui nu este o garanție a faptului că Mihai Rotaru va rămâne încă trei ani la Craiova.

”Nu are importanță, acționarul se poate schimba, acționariatul este dinamic. El nu are contract cu Mihai Rotaru, are contract cu Universitatea Craiova. Eu nu îi fac contractul.

Astăzi eu sunt, nu face contract cu mine, dacă făcea contract cu mine, îi dădeam adresa de acasă”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Craiova are un nou antrenor

pentru un contract pe trei ani. Acesta urmează să semneze contractul săptămâna viitoare.

”Există această probabilitate ca de marți să avem alt antrenor. Până nu semnez contractul nu pot să spun că e X,Y,Z. Este pe primul loc (n.r. Petev), discuțiile au fost purtate, avem o înțelegere. De marți sperăm să oficializăm. Contract trei ani de zile. El a construit Ludogoreț de la zero, a luat-o din liga a 2-a și a dus-o în UCL. Dacă vrem să schimbăm din termen lung, nu putem pe termen scurt.

Trebuie să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă clubul Universitatea Craiova. Da, suntem pe 4, la 3 puncte de podium, chiar dacă Rapid are meci mai puțin disputat. Vrem mult mai mult. Credem că se poate mult mai mult. Se impune o regândire a conceptului, a organigramei, la cel mai mic detaliu.Am discutat cu el săptămâna trecută, aseară până la 3 dimineața.

Eu am nevoie de manager. Antrenorii sunt 5 milioane în lumea asta, care pot să-ți antreneze 25 de băieți. Eu am nevoie de manager, cel care poate să conducă clubul, nu doar să antreneze 11 jucători titulari. Da, el a câștigat Liga Națiunilor Grupa B. Suntem într-un moment prost, nu vrem să cârpim, vrem să reconstruim costumul de la zero. Discutăm de marți în colo. Papură e în club, dar nu la prima echipă”, a declarat Rotaru.

Ivaylo Petev este un antrenor bulgar de 48 de ani. Ultima oară a fost la Ludogorets Razgrad. A fost selecționerul Bulgăriei și Bosniei și a mai antrenat echipe precum Jagiellonia, Al-Qadsiah, Omonia Nikosia, Dinamo Zagreb, AEL Limassol și Levski Sofia.

