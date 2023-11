Rotaru, anunț oficial despre Ivaylo Petev, noul antrenor al Universității Craiova: “Ne-am înțeles, contract pe 3 ani”

În direct la Fanatik SuperLiga, Mihai Rotaru a recunoscut că este total nemulțumit de cum se prezintă Universitatea Craiova în ultima perioadă, astfel că e nevoie de un proiect pe termen lung. Așadar, Ivaylo Petev va primi un contract pe trei ani și, implicit, multă răbdare din partea patronului, pentru a construit o echipă de valoare.

Rotaru, anunț oficial despre Ivaylo Petev, noul antrenor al Universității Craiova

”Există această probabilitate ca de marți să avem alt antrenor. Până nu semnez contractul nu pot să spun că e X,Y,Z. Este pe primul loc (n.r. Petev), discuțiile au fost purtate, avem o înțelegere. De marți sperăm să oficializăm. Contract trei ani de zile. El a construit Ludogoreț de la zero, a luat-o din liga a 2-a și a dus-o în UCL. Dacă vrem să schimbăm din termen lung, nu putem pe termen scurt.

Trebuie să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă clubul Universitatea Craiova. Da, suntem pe 4, la 3 puncte de podium, chiar dacă Rapid are meci mai puțin disputat. Vrem mult mai mult. Credem că se poate mult mai mult. Se impune o regândire a conceptului, a organigramei, la cel mai mic detaliu.Am discutat cu el săptămâna trecută, aseară până la 3 dimineața.

Eu am nevoie de manager. Antrenorii sunt 5 milioane în lumea asta, care pot să-ți antreneze 25 de băieți. Eu am nevoie de manager, cel care poate să conducă clubul, nu doar să antreneze 11 jucători titulari. Da, el a câștigat Liga Națiunilor Grupa B. Suntem într-un moment prost, nu vrem să cârpim, vrem să reconstruim costumul de la zero. Discutăm de marți în colo. Papură e în club, dar nu la prima echipă”, a declarat Rotaru.

Mihai Rotaru, dezamăgit de derby-ul Craiovei

Totodată, Mihai Rotaru a mărturisit că este extrem de nemulțumit de modul în care s-a comportat echipa sa în derby-ul cu FCU Craiova 1948, echipa familiei Mititelu. În consecință, Papură va ajunge cel mai probabil la echipa secundă după ce Petev va prelua în acte prima echipă, în speranța că va reuși să mai salveze ce se poate salva din acest sezon.

”Am început bine meciul, primele 10 minute, apoi o serie de greșeli personale. Apoi au intrat peste noi, meciul pentru un spectator neutru a fost meci bun, cu ritm. Din păcate noi în repriza a doua am căzut, nu știu care e motivul. Și noi și ei am jucat din 3 în 3 zile, dar noi ne-am prezentat mai slab. Rezultat meritat, per total.

Am avut ocazia de 2-0, ei au avut ocazie să câștige, cam asta e istoria. Început bine, terminat prost. Sigur că suntem foarte supărați, mai ales că am zis înainte de meci că va fi ușor. Echipa nu a arătat ce ne dorim. Cu UTA și Rapid am arătat mai bine, aseară nu a fost ce ne dorim. Încrederea e unul dintre motive. Am o mare problemă că sunt mulți jucători ieșiți din formă, cei 5-6 jucători care nu sunt la ceea ce ne dorim noi. Săptămâna asta e decisivă, pentru ce înseamnă viitorul pe termen scurt și mediu”, a explicat Rotaru, în direct la Fanatik SuperLiga.

Născut pe 9 iulie 1975, Ivaylo Petev a antrenat în cariera sa echipe importante ca Ludogoreț, Levski Sofia, Dinamo Zagreb, dar și naționalele Bulgariei și Bosniei, printre altele. Petev este considerat printre cei mai buni antrenori din Bulgaria, astfel că patronul Mihai Rotaru crede că managerul ar putea contribui la renașterea Universității Craiova.

