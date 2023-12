Ramona Olaru, decizie drastică de sărbători! Va petrece singură Crăciunul și Revelionul

Ramona Olaru a luat o decizie drastică de sărbători. Aceasta va petrece singură Crăciunul și Revelionul.

Ramona Olaru, decizie drastică de sărbători!

Ramona Olaru a luat o decizie drastică înainte de Crăciun. Vedeta a pregătit o vacanță în America doar pentru ea, pentru că nu va călători însoțită de această dată.

Ramona Olaru a spus că are deja planuri de sărbători, doar că nu cu cineva anume. a dat de înțeles că este singură acum, dar că nu are de gând să stea supărată.

În schimb, ea va sta singură de Crăciun și Revelion, și nu oriunde, ci departe de casă! Aceasta va pleca la New York într-o călătorie demult plănuită.

„De sărbători plec, mă duc tare la New York. Am făcut demersuri în acest sens de vara trecută, am aplicat pentru viză. Am fost și am luat viza, recent. Deja s-a auzit, pentru că a trebuit să îmi iau liber de la emisiune dimineața. Am avut programarea la 8 dimineața la viză, iar băieții (n.r. Răzvan și Dani) au spus de ce am lipsit, pentru că toată lumea se întreba unde este Ramona”, a spus vedeta, conform .

Cât va sta Ramona Olaru în America. Ce plănuiește să facă singură acolo

Ramona Olaru a făcut așadar toate demersurile necesare pentru a pleca în SUA. Iar vacanța nu o să fie deloc una scurtă, ci de două săptămâni!

Nu este însă nicio problemă pentru asistenta de la pentru că spune că are câțiva prieteni plecați în America, așa că se va întâlni cu ei dacă se va plictisi singură!

Asistena TV a mai spus că își iubește compania, așa că se bucură de fiecare clipă, chiar și singură.

„Așadar, plec 2 săptămâni singură în America, dar am câțiva prieteni în New York, Bahamas și la Miami.

Dacă mă plictisesc sau consider că nu mai vreau să stau singură, îi sun, le spun să ne vedem și așa mai departe.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Playtech.ro.