Ramona Olaru, înșelată în mod neașteptat! Vedeta Antena 1 și-a prins bărbatul cu amanta, în pat

Ramona Olaru este, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase apariții de pe micul ecran. Cu toate acestea, și ea a plâns din cauza bărbaților, și ea a fost înșelată și, mai urât, l-a prins pe bărbatul infidel în fapt.

Ramona Olaru, înșelată de iubit

Chiar dacă este una dintre femeile dorite de mulți bărbați, Ramona Olaru a avut experiențe neplăcute în amor. Iar una dintre experiențele care au marcat-o pe vedeta de la Antena 1a fost când și-a prins iubitul în pat, cu alta.

„Eu sunt o fată extraordinară, numai bună de pus la rană. Chiar sunt un om bun, dar până mă superi. Dacă m-ai supărat nepotrivit, s-a terminat. Am fost înşelată, da. Dar cred că m-a ajutat treaba ăsta cumva să trec mai repede peste. Adică una e să bănuieşti tu, să crezi, să ai impresia şi alta e să îi vezi cu ochii tăi. Să îi vezi dezbrăcaţi în faţa ta. Asta e altceva! Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, au trecut, s-au dus, dar ca idee a existat aşa ceva în viaţa mea.

Pe moment nu am ştiut cum să reacţionez şi am plecat. Apoi, am stat şi m-am gândit ce trebuia să fac într-o astfel de situaţie: să mă întorc, să iert… Dar nu, cum să mă împac? De ce? Am rezolvat traumele care erau de rezolvat. Nu îmi trebuie aşa ceva în viaţa mea, de ce aş avea nevoie de aşa ceva în viaţa mea? A fost dur, fix ca în telenovele a fost”, a spus vedeta de la Antena 1 în .

De altfel, când vine vorba de experiența amoroase, Ramona Olaru nu prea are cu de ce să fie fericită. Ea a trecut printr-un divorț neașteptat.„Îmi găsisem și un iubit. Înainte mă numeam Plăișanu Nicoleta Ramona. L-am întrebat dacă e de acord să păstrez numele fostului meu”, a completat Ramona Olaru.

Ramona Olaru nu a vrut să se căsătorească pentru bani

de la Antena 1, este o apariție. Frumoasă, înaltă, cu zâmbetul mai mereu pe buze. Și, desigur, atitudinea este este remarcată imediat. Iar bărbații o văd, uneori, ca pe un adevărat trofeu. ȘI, recunoaște vedeta, au fost chiar și milionari care au curtat-o.

„Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le ştiu din viaţa mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot! Nu pot, mie trebuie să îmi fie drag de omul ăla, să îmi doresc să fiu cu el, să îl ating. Altfel nu! Acum câţiva ani m-am gândit că poate ar trebui să fac pasul ăsta să nu mai muncesc pentru bani toată viaţa, dar nu am putut.

Am avut o discuţie, mi-a zis că îmi oferă tot, doar să fim împreună, să ne căsătorim. Şi am stat şi m-am uitat la el de sus până jos şi nu am putut. Era milionar”, a mai povestit Ramona Olaru.

În altă ordine de idei, , este foarte pretențioasă când vine vorba de bărbați. Iar ultimul ei iubit, cel care a ajutat-o să își revină după despărțirea de Cătălin Cazacu, a primit papucii în mod neașteptat.

Mai exact, spune Ramona Olaru pentru sursa citată, că bărbatul cu care era a îndrăznit să întârzie. Ramona Olaru i-a cerut bărbatului să se vadă după ce termina matinalul de la Antenă, în jur de 12.30, dar n-a mai dat de el. Abia pe la 14.30 a sunat-o și acela a fost punctul în care i-a și dat papucii.