Ramona Olaru l-a umilit în public pe Cătălin Cazacu. Ce i-a făcut de față cu toată lumea, fără pic de rușine

Ramona Olaru în public pe Cătălin Cazacu. Ce i-a făcut de față cu toată lumea, fără pic de rușine. Prezentatorul de la Antena Stars a dezvăluit comportamentul pe care l-a avut vedeta la un eveniment.

Ramona Olaru l-a înjosit pe fostul iubit, Cătălin Cazacu. Gestul făcut de blondină în văzul tuturor, fără nicio reținere

Ramona Olaru l-a înjosit pe fostul iubit, Cătălin Cazacu. Gestul făcut de în văzul tuturor, fără nicio reținere, a fost scos la iveală de sportiv. În urmă cu puțin timp asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani spunea că a vrut să-l salute.

ADVERTISEMENT

Se pare că lucrurile nu au decurs tocmai bine între cei doi și au ajuns să recurgă la un lucru neplăcut. Vedeta de la Antena 1 l-a scuipat pe fostul partener de viață cu care a avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri.

Mai mult decât atât, Cătălin Cazacu lansează acuzații dure la adresa blondinei despre care spune că își schimbă partenerii în fiecare săptămână. Prezentatorul de la Antena Stars susține că nu are noroc în iubire.

ADVERTISEMENT

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură.

Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat.

ADVERTISEMENT

Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!”, a declarat Cătălin Cazacu despre incidentul cu Ramona Olaru, pentru .

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, dragoste cu năbădăi

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste cu năbădăi și s-au despărțit în urmă cu câteva luni. De-a lungul relației drumurile celor doi s-au separat de nenumărate ori și de această dată pare să fie definitiv.

Frumoasa asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani și fostul pilot nu mai păstrează legătura și nu au reușit să fie prieteni. Sportivul regretă că a pierdut timpul cu această legătură amoroasă și acum vrea să recupereze lucrurile pe care nu le-a făcut.