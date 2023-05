Ce relație există între Ramona Olaru și Cătălin Cazacu la 4 luni de la despărțire. Blondina a dat cărțile pe față

Ce există între asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și fostul partener de viață la 4 luni de la despărțire. Blondina a dat cărțile pe față, subliniind că este foarte liniștită și împăcată cu alegerile făcute până în prezent.

Ce legătură este între Ramona Olaru și Cătălin Cazacu după separarea de acum 4 luni. Vedeta a spus adevărul

Ramona Olaru a fost întrebată ce legătură mai are cu Cătălin Cazacu cu care a avut o relație de dragoste tumultoasă. Cei doi s-au separat definitiv în urmă cu 4 luni și pare să nu mai fie niciun semn de împăcare între ei.

Frumoasa blondină și sportivul nu au ținut legătura după ce au luat-o pe drumuri separate. Mai mult decât atât, vedeta de la Antena 1 susține că este vorba de o regulă pe care o are de foarte multă vreme. De aceea îi e greu să comunice și cu Cuza cu care este colegă la Neatza.

„În momentul în care am plecat din casa dânsului nu am mai răspuns la absolut nimic, niciun mesaj, nimic, e mai bine pentru liniștea mea. Însă, de curând, a fost ziua lui și am considerat că este OK să îi spun «La mulți ani».

Mi-a răspuns, mi-a zis «mulțumesc» și e foarte OK. Situația stă bine așa, niciodată mai mult. Eu nu aș mai vrea să vorbesc foarte mult despre ce a fost. Nu mă mai supără nimic de mult, mai ales pentru că sunt lucruri pe care le știam.

Nu mă mai mișcă nimic. Eu de asta am plecat de acolo. A fost așa: «A apărut? Ce bine că au aflat și oamenii ăștia!»”, a mărturisit Ramona Olaru în urmă cu puțin timp pentru publicația .

Ramona Olaru, o vedetă apreciată de telespectatori

Ramona Olaru este una dintre vedetele autohtone apreciate de telespectatori, mai ales de când face parte din echipa emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. are o energie foarte bună și asta atrage oamenii în preajma sa.

La polul opus, blondina a mai adăugat că nu mai vrea să comenteze pe marginea relației cu Cătălin Cazacu pentru că nu vrea să-și piardă vibe-ul care a consacrat-o. Important e să fie fericită cu activitățile pe care le desfășoară.

În prezent, Ramona Olaru nu are o legătură sentimentală și spune că nu își dorește pe nimeni, în ciuda faptului că se gândește să devină mamă în viitorul apropiat. Prezentatoarea de la Antena 1 are multe planuri.