Ramona Olaru, mesaj dur pentru ”milionarii” de pe Instagram: ”Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți”

Ramona Olaru a transmis un mesaj dur pentru ”milionarii” de pe Instagram, luni dimineață. Totul s-a întâmpla în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, acolo unde este asistentă TV de mulți ani.

Ramona Olaru a răbufnit la adresa ”milionarilor” de pe Instagram

”Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți!”, a spus Ramona Olaru despre cei care pretind că sunt ”bogați” pe rețelele de socializare. Ce a determinat-o, totuși, să aibă o astfel de reacție?

ADVERTISEMENT

Vedeta a avut această replică acidă după ce zilele acestea a fost într-un restaurant de lux, din Capitală, unde a văzut o mulțime de persoane care voiau să impresioneze prin lux și opulență, contrar a ceea ce sunt în realitate.

”Eu dacă postez pe Instagram mesaje sau filmuțele triste, nu înseamnă că sufăr. Așa cum nici voi dacă vă postați milionari sau șmecheri nu sunteți. Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți”, a spus Ramona Olaru, la ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru face des glume în cadrul emisiunii

De altfel, pe care le face de fiecare dată, în direct, la TV. De exemplu, de 1 martie, a provocat râsul tuturor după ce și-a ironizat vârsta.

”Eu vreau doar să vă zic atât, la început de martie: privind către vârsta pe care o voi împlini anul acesta, s-ar putea să nu mai aleg babă de martie, mă aleg pe mine.

ADVERTISEMENT

În ultimul timp, mă culc atât de târziu și mă trezesc atât de devreme încât cred că o să mă întâlnesc într-o zi cu mine dimineața pe hol”, a spus Ramona Olaru zilele trecute.

de curând după ce a relatat o experiență mai puțin plăcută tot într-un restaurant de lux din București. În zona de de Nord a Capitalei a observat un milionar, pe care ea l-a catalogat drept ”ieftin”, după ce l-a văzut cum s-a descălțat și a stat așa la masă.

ADVERTISEMENT

”Există acum un paradox financiar pe care cu greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin. Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”, a mai declarat vedeta.