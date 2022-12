Ramzan Kadîrov, moment penibil în direct la o televiziune din Rusia. „Mulți sperau că va face un atac de cord”

Cunoscut și drept ”comandantul trupelor TikTok”, după nenumăratele clipuri penibile pe care soldații săi le-au postat pe rețeaua de socializare pe parcursul conflictului din Ucraina, Kadîrov a ajuns și el protagonistul unui asemenea episod.

Comandatul trupelor cecene, avansat de Vladimir Putin la gradul de general fără însă ca acesta să participe activ în teatrele de operațiuni, Ramzan Kadîrov a fost invitatul unei televiziuni din Rusia. Prezent în studiu, acesta a încercat să facă mai multe flotări în fața oamenilor care se aflau în platou.

Liderul cecen a luat poziția pentru a începe flotările, însă din acest moment a început penibilul, oamenii aplaudând o serie de mișcări rapide și scurte, fără ca pieptul să se apropie de podea.

La final Kadîrov se ridică cu greu din poziția de flotări, după doar câteva secunde, și, răsuflând cu greu, își ridică mâinile în semn de încordare a mușchilor.

Meanwhile in Russia: Ramzan Kadyrov decided to impress everyone by attempting to do some push-ups.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)