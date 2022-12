Război în Ucraina, ziua 310. Locuitorii din Kiev sfidează Rusia, în ciuda bombardamentelor: ”Se grăbeau să ajungă la cinema, la Avatar”

În timp ce Rusia a efectuat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, locuitorii capitalei Kiev, care au fost treziți de sirenele raidului aerian și de sunetele de explozie au rămas sfidători la adresa invadatorilor.

Locuitorii din Kiev sfidează Rusia, în ciuda bombardamentelor

Anastasiia Hryn, în vârstă de 34 de ani, s-a trezit cu sunetul sirenelor de raid aerian în capitala Ucrainei. Femeia a coborât la adăpostul de la subsol al clădirii împreună cu fiul ei când a auzit prima explozie.

ADVERTISEMENT

”Mă așteptam la acest tip de atac înainte de Anul Nou. La știri au apărut informații că se pregătea așa ceva. De aceea nu am fost deosebit de surprinsă de bombardamente. Dacă există o alarmă, monitorizezi dacă există lansări de rachete. Dacă da, cobori la subsolul casei la adăpostul”, a transmis femeia, pentru CNN.

După ce sirenele s-au oprit, viața a revenit la normal, a explicat Hyrn. Părinții își duceau copiii la școală și grădiniță, oamenii mergeau la birourile lor. ”În lift m-am întâlnit cu vecinii mei cu copilul lor, care se grăbeau ”, a explicat femeia.

ADVERTISEMENT

Anna Kovalchuk este hotărâtă să nu-i lase pe ruși să le strice viitoarele sărbători de Anul Nou. ”Sunt mai îngrijorată că cel mai probabil nu va mai fi curent electric în noaptea de Revelion și sărbătoarea va trebui să fie petrecută în întuneric. Dar am început să mă pregătesc pentru un astfel de scenariu dinainte, aprovizionat cu lanterne, generatoare de rezervă, astfel încât pana de curent să ne supere, dar să nu ne oprească”, a spus ea.

”Mi-am formulat atitudinea față de ceea ce se întâmplă în primele zile ale unui război pe scară largă și de atunci nu s-a schimbat, ”, a completat Anna.

ADVERTISEMENT

Roman Grischuk, un membru al parlamentului, s-a trezit cu mesaje de la soția sa în care îi întreba dacă este bine. ”Am citit că au fost mai multe lovituri la Kiev. Am luat repede apă și am mers într-un loc sigur”, a transmis oficialul pentru CNN. După zece luni de război, este greu de descris sentimentul, a adăugat acesta. ”Primul gând este că nimeni nu ar trebui să moară. Dar chiar și asta, din păcate, atacurile rusești s-au transformat într-o rutină”, a completat Grischuk.

Halyna Hladka s-a aprovizionat cu apă imediat ce au sunat sirenele și a pregătit rapid micul dejun pentru familia ei, astfel încât să aibă ceva de mâncare. După aproape două ore, au auzit sunete de explozii.

ADVERTISEMENT

”Mi s-a părut că erau foarte aproape de zona noastră, dar s-a dovedit a fi apărare antiaeriană”, a spus ea pentru CNN. ”Nici un atac nu va anula faptul că vom sărbători noul an alături de familie. În fiecare persoană există ceva mai puternic decât dependența de electricitate și apă. Mai mult decât atât, am devenit deja perfect orientați asupra modului de a supraviețui în astfel de condiții. Oricum, vom sărbători Anul Nou și vom spera să fie mai bine”, a transmis ucraineanca.

ADVERTISEMENT

Așadar, ucrainenii sunt hotărâți să sărbătorească trecerea în 2023 în ciuda atacurilor rusești. Asta, în condițiile în care autoritățile avertizează că Rusia se pregătește să lanseze un atac total asupra rețelei electrice pentru ca locuitorii din Ucraina să închide 2022 în beznă totală.

”Teroriștii ruși au pregătit unul dintre cele mai importante atacuri cu rachete de la începutul invaziei pe scară largă pentru ultimele zile ale anului”, a declarat, joi, Ministerul Apărării al Ucrainei într-o declarație pe Twitter. ”Ei visează că ucrainenii vor sărbători Anul Nou în întuneric și frig. Dar ei nu pot învinge poporul ucrainean”, a completat oficialul.