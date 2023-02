Raoul, mărturisiri emoționante la 8 luni de când și-a pierdut mama: „Nu mi-am revenit”

Pierderea unui părinte, mai ales a unei mame, este dureroasă pentru oricine, indiferent cum și la ce vârstă se produce această adevărată dramă. Lui Raoul i-a fost cu atât mai greu când mama lui s-a stins din viață, având în vedere că acesta a trebuit să țină tristețea ascunsă de ochii privitorilor, căci un artist e nevoit să emane doar bucurie și zâmbete când ajunge în fața spectatorilor.

Raoul, la 8 luni de când și-a pierdut cea mai dragă ființă, mama: „Pierderea ei este cel mai urât lucru pe care l-am trăit în viața mea”

despre cea mai mare durere din viața sa, în exclusivitate pentru FANATIK. La aproape 8 luni de la dispariția femeii care i-a dat viață, cântărețul ne-a spus că se gândește mereu la mama sa și că nimeni nu se poate obișnui cu un astfel de eveniment.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să scoată o carte cu toate trăirile sale de până acum, bune și rele, Raoul ne-a mărturisit că nu exclude această posibilitate. Încă e devreme, căci mai are multe povești de adunat, multe experiențe de trăit și de povestit ulterior, într-o carte de memorii.

„Eu am mai scris o carte, însă nu despre viața mea, ci despre ce am simțit în anumite momente. Se numește „Tot ce nu ți-am spus” și poate fi găsită în online. Poate fi citită sau ascultată, recitată de mine. Am făcut acest lucru astfel încât să fiu mai bine înțeles.

Dacă ar fi să scriu o carte despre viața mea, cred că aș începe-o de acum. În același timp, simt că mai am de trăit. Nu mă refer că mai am de trăit ani, dar simt că mai am de trăit ca experiențe de viață, să mai simt lucruri, ca să fie una mai interesantă decât ce am trăit până acum.

Cred că am avut o viață normală, cu foarte multe bucurii. Și, cel mai mare necaz pe care l-am trăit în viața mea deja l-am trăit. Pierderea mamei mele cred că este cel mai urât lucru. A fost cel mai dureros care mi s-a putut întâmpla. Am trăit această durere… Merg cu ea mai departe și asta e.

Raoul, despre suferința sa: „E o durere mută”

Nu mi-am revenit în totalitate. Sunt anumite lucruri care nu pot fi exprimate în vorbe. Vorbele nu exprimă ceea ce simt. Sufletul vorbește o anumită limbă. Sufletul nici nu poate vorbi. E mut. E o durere mută. Nici nu cred că se poate vorbi despre cum arată durerea pierderii mamei. Nu se poate vorbi despre așa ceva”, a mărturisit emoționat Raoul, pentru FANATIK.

Interpretul unora dintre cele mai cunoscute șlagăre dedicate iubirii, iubirea fiind tema pe care Raoul o abordează în mai toate cântecele sale, și-a găsit, în cele din urmă, forța de a trece peste momentul dureros petrecut în luna iulie a anului trecut.

Cântărețul, în turneu de Ziua Femeii

Artistul muncește, de altfel, la un nou album muzical și este în turneu în zilele următoare prin țară, cu ocazia Zilei Femeii, care are loc pe 8 Martie.

„Mă pregătesc să lansez un album. Va fi imediat după ce se termină turneul pe care îl am în țară, de început de primăvară.

Începe azi, de Dragobete și se termină undeva după 8 Martie, în mai multe localități din țară, atât la săli de spectacole, unde s-au vândut bilete pentru evenimente cât și la restaurante, unde serbăm Ziua Femeii și începutul de primăvară”,